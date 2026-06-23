Anyaország :: 2026. június 23. 12:30 ::

Kunhalmi most ébredt rá, hogy őket is csúnyán átverte Magyar Péter

Komoly politikai feszültséget és nyílt bírálatot váltottak ki az új kormány legfrissebb jogalkotási tervei az ellenzék soraiban. Kunhalmi Ágnes a közösségi oldalán megjelentetett írásában közvetlenül a miniszterelnöknek szegezte a kérdést:

Ha jól értem, soha többé nem indulhatok országgyűlési választásokon a saját hazámban?

A politikus emlékeztetett arra, hogy a választási kampány során a kormányfő még egészen más retorikát folytatott a gyűlésein. Mint írja, a miniszterelnök korábban azt ígérte, hogy „nemcsak megemeli a kalapját azok előtt, akik visszaléptek, de nekik lesz erkölcsi alapjuk arra is, hogy »újra elinduljanak«”. Kunhalmi szerint a jelenlegi adminisztratív lépések teljesen szembemennek ezzel az ígérettel.

Úgy érzem, hogy a miniszterelnök most nem bízik eléggé az őt megválasztó népben, hogy az képes lenne dönteni a következő választáson, hogy képes lenne a Fideszt újra meg újra legyőzni, vagy hogy egy körzetben kit szeretne magának képviselőnek − fogalmazott a politikus.

Kunhalmi szerint a magyar társadalomnak soha nem lesz tartósan demokratikus, jogállami és polgári öntudata, „ha mindig adminisztratív eszközökkel, a feje felett hatalomtechnikázik minden választott vezetője”. Hozzátette, hogy ez a fajta működés „sem Orbántól, sem senki mástól nem tűrhető el”.

A bejegyzésben Kunhalmi leszögezte, hogy a korrupciót és a fideszes oligarchákat természetesen el kell számoltatni, és elismeri, hogy ehhez megvannak a megfelelő nemzeti és nemzetközi eszközök − kiemelve a felálló Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalt, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozást. Ugyanakkor határozottan figyelmeztetett a határok átlépésére: „de a »tisztítótűz« nem lehet öncélú politikai tisztogatás”.

A politikus szerint nem lehet elidegeníthetetlen alapjogokat korlátozni, és nem lehet ellehetetleníteni a jelenlegi ellenzéki szereplők politikai jövőjét.

Nem lehet ezzel sem Hadházy Ákos, sem Szabó Tímea, sem senkinek az alapvető jogát korlátozni abban, hogy a következő választáson, vagy ha akkor nem, de esetleg tíz év múlva újra megpróbáljon képviselővé válni − írta.

Kunhalmi Ágnes hangsúlyozta, hogy a kormánynak fókuszt kellene váltania, és a valódi felelősökre kellene koncentrálnia ahelyett, hogy az ellenzéki politikusokat lehetetleníti el. „Nem mi vagyunk az ellenfél, hanem azok, akik szétlopták az országot, és akik gátlástalanul visszaéltek a hatalmukkal, akik korábban szintén korlátozták az ellenzék jogait, és akik lerombolták az állami jóléti intézményeket, megfosztva ezzel az embereket szociális jogaiktól. Ezekkel kell foglalkozni”.

Végezetül jogi tanulmányaira és történelmi példákra hivatkozva intette mérsékletre a kormányt:

Jogállamban, polgári demokráciában nem lehet alapjogot korlátozni, csak más alapjog vagy alkotmányos intézmény védelme érdekében, és akkor is csak a szükségesség és az arányosság figyelembevételével. Nekem ezt tanították a Szegedi Egyetemen és az ELTE jogi karán, politológián is 5-5 évig.

A politikus kiemelte, hogy továbbra is töretlenül hisz a demokráciában és az emberekben, párhuzamot vonva a több mint 25 évig képviselőként szolgáló Kéthly Annával és azon korábbi jobb- és baloldali politikusokkal, akik hosszú ideig tisztességgel szolgálták a hazájukat.

(Index)