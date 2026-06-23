Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 23. 09:55 ::

Fokozott ellenőrzéssel védi a buziőrség az interszexuális stb. személyek emberi jogait a hétvégén

Budapest rendőrfőkapitánya fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére a hétvégére - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden a Police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a fokozott ellenőrzés - amelyet június 26-án 20 órától június 28-án 8 óráig rendeltek el - célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása.

Harminchat ország magyarországi képviselete és nyolc Magyarországon is működő külföldi kulturális intézet adott ki közös nyilatkozatot hétfőn a szombaton kezdődő 31. Budapest Pride kapcsán. Az aláírók üdvözölték az új kormány álláspontját, amely szerint Magyarország minden magyar otthona, és mindenki érezheti úgy, hogy helye van a nemzetben.

A több külképviselet által a Facebookon megosztott közleményben azt írták, az aláíró nagykövetségek és kulturális intézetek megerősítik, hogy támogatják a "leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális (LGBTQI+) személyek emberi jogait" Magyarországon és világszerte.

(MTI nyomán)