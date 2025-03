Extra :: 2025. március 15. 21:17 ::

Műanyagba burkolt Versace

Egy Tunbridge Wells-i félcigány család Angliában is szembesült a „rasszista mindennapokkal”.

A 42 éves Pashy Goldsmith, aki háztartásbeli és tartalomgyártó is, arról panaszkodott, hogy az emberek hamar ítélkeznek, sokszor „mocskos tolvajoknak” nevezik őket, és több esetben nem mehetnek be a boltokba, kocsmákba.



Pashy és gyermekei, Patience és Tommy (fotók: Raymond Goldsmith / SWNS)

Pashy meglehetősen szélsőséges választ adott a jelenségre, ugyanis félévente felújítja két hálószobával rendelkező lakásuk előszobáját, mely évi 10 ezer angol fontba kóstál, illetve napi tíz órát foglalkozik a ház kitakarításával.

A kétgyermekes anya „utál minden szennyeződést”, így a bútorokat – beleértve a kanapékat, a székeket és a szőnyegeket – nagy méretű, műanyag folpackba csomagolja, s így akadályozza meg, hogy bármiféle szennyeződés rájuk kerüljön.



A furcsa otthon egy szeglete

Férjével, a 41 éves, tájkertészként dolgozó Rayjel TikTokon is megmutatták otthonukat, mely – ahogy a képekből látható – magán viseli a cigány ízlés(ficam) minden jellemzőjét.

A pár „nagyon büszke” a házra, és arra is, hogy „makulátlanul tartják a helyet”, habár a házzal kapcsolatos tartalmakra megoszló reakciók érkeznek a követőktől.

„Az emberek megdöbbennek, amikor meglátogatják otthonunkat” – nyilatkozta Pashy.



Folyik a házimunka

„Azt hiszem, meglepődnek azon, hogy nem lakókocsikban élünk, és hogy tiszteljük otthonunkat – ami kultúránk fontos része” – mondta a nő, nekünk pedig rögtön eszünkbe jut, hogy sok cigánynál ennek a „tradíciónak” a nyomát sem látjuk.

Pashy első dolga, hogy reggel nekiáll takarítani, a szélsőséges magatartásra pedig mi más is sarkallhatná, mint a „mindennapi rasszizmus”. 2024-ben ugyanis nem engedték be egy fish and chips boltba, elmondása szerint csak a nem cigányok léphettek be az üzletbe.



Biztos ez volt egy 13 éves fiatal lány álma

Amikor Pashy belépett a boltba és megkérdezte, hogy megveheti-e az adott halat, amit kinézett, az ott dolgozó kiküldte, hogy várakozzon kint, amikor éppen szakadt az eső. Ezzel párhuzamosan a nem cigány származású vendégek nyugodtan vásárolgathattak, étkezhettek, az eladó pedig mosolyogva beszélgetett velük.

„Esélyt sem adnak nekünk, mocsokként kezelnek az emberek” – mondta Pashy.

Pashy 2004-ben költözött a kenti településre férjével, akivel 2000-ben ismerkedtek meg. Két gyermekük van, a nő pedig – az állandó takarítás mellett – online tartalmakat oszt meg, amelyek célja, hogy eloszlassa a cigányokat övező „előítéleteket” (érdemes megfigyelni, hogy a nyugati sajtó a „gipsy” szó helyett már több esetben „traveller”-ként emlegeti a jövevényeket).



Pashy férje, a fehér Ray

Arról is beszél ezekben a tartalmakban, hogy „a cigányok számára elsődleges fontosságú a tisztaság”, és, hogy úgy kezelik otthonaikat, mintha „kastélyok lennének”.

„Az emberek azt hiszik, hogy koszosak vagyunk, de nem tudják, mennyi erőfeszítést fektetünk otthonunk karbantartásába és takarításába” – mondta Pashy.

Van is mit a tejbe aprítani, csak ki tudja, miből. Az előszoba felújítása mellett még 10 ezer font elmegy új bútorokra (évente!), az idei kollekció két darabja – két leértékelt Versace-kanapé – 7400 fontba került.



Műanyagba burkolt Versace

"Az emberek túl gyorsan ítélkeznek, és nem értik teljesen kultúránkat, és azt, hogy mennyire törekszünk a dolgok rendben tartására" – fűzte tovább a szót a cigány nő.

A műanyag borítás egyébként védelmet is szolgál, kisebbik gyerekük ugyanis 3 éves, és a szülők félnek, hogy kárt tehet a bútorokban. Egyébként mindkét gyermekük (a most 13 éves lányuk 6 éves kora óta) segít takarítani, örömmel tölti el őket a házimunka.



Ha nem olvasnánk el, "ki nem találnánk", kié ez a fürdő

„Ez a cigány kultúra része, és nem akarom, hogy az emberek mocskos tolvajoknak gondoljanak minket, akik nem eléggé jók” – mondta Pashy.

„Mindannyian ugyanonnan jövünk. Mindenkiben van jó és rossz. Kérlek ne ítélj el, amíg nem ismersz minket” – zárta sorait.

S, hogy milyen lehet műanyagba csomagolt Versace-kanapén ücsörögni? Valószínűleg mi, halandók sosem tudjuk meg.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info