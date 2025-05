A régi, akkoriban már tekintélyes, 72 ezres követőt felmutató oldalunkat több mint egy évtizede tiltották le, időszerű a visszatérésünk.

Persze a balliberális cenzúra ördöge nem alszik, de mivel Magyarországon a politikai tartalmak és a hírfogyasztás szempontjából a közösségi médián belül is rendkívül jelentősnek számít a most Trump felé is dörgölőző Zuckerberg birodalma, élünk a lehetőséggel. Legalábbis amíg nem kapnak újra észbe a szólásszabadság bajnokai. Addig élesben is tesztelhetjük, mit jelent napjaink politikai klímaváltozása.