Matricabűnözőre csaptak le a német hatóságok

Miután az otterndorfi karácsonyi vásárban hazafias zenék miatt leszereltette a német rendőrség a hangtechnikát, most ismét veszélyes szélsőségestől mentette meg Németországot.

Szombat este 22:40 körül az alsó-szászországi Hildesheim város egyik utcájában egy lakos észrevett egy férfit, aki "jobboldali szélsőséges" és "idegengyűlölő" tartalmú matricákat ragasztott. A szemtanú egyből rendőrt is hívott, elvégre már a Nagynémet Birodalom újjáéledésétől lehetett tartani az eseményektől.



A matrica arról tájékoztatja a tájidegen elemeket, hogy be fog következni a deportálásuk (fotó: Nette Aufkleber)

A rendőrök egyből ki is szálltak, és elkezdték felkutatni a férfit. Néhány sarokra meg is találták a náci terroristát, s nála a tömeggyilkosságra való alkalmas fegyvereket, a matricákat! A férfi menekülni próbált, ám futás közben megbotlott, és elesett.

A 31 éves achtumi lakosnál további matricákat találtak, ami megerősítette a gyanút ellene. A lakásában házkutatást tartottak, mely során további hasonló tartalmú matricákat találtak. A rendőrségi eljárások befejezése után a férfit a helyszínen szabadon engedték. Vizsgálják az esetleges kapcsolatát az elmúlt hónapokban történt hasonló incidensekkel - jelenti a helyi rendőrségre hivatkozva a Pressportal.

A fenti képen szereplő hazafias matricákhoz hasonlókat egyébként ezen a német oldalon találhatunk még.

KG