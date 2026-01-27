Extra, Holokamu :: 2026. január 27. 20:10 ::

Ez az emléknap sem telt el csodálatos holosztori nélkül: "kisétált 51 magyar fiú a gázkamrából"

"Egy eddig szinte ismeretlen holokauszttörténetet olvashatunk a Csoda című könyvben, amelyből kiderül, hogyan jutott ki félszáz 13–17 év közötti magyar fiú az auschwitzi 11. blokkból. A könyvet Michael Calvin, a The Sunday Times bestsellerszerzője, valamint Naftali Schiff dokumentumfilmes és rabbi jegyzi, akik még tudtak beszélni az utolsó túlélőkkel" - írja teljes komolysággal a Zsindex. Arra már inkább ki sem térünk, mégis mit kerestek volna magyar fiúk Auschwitzban...

Mint a Zsindex írja, Schiff az 1990-es évek végén hallott először az ötvenegyek legendájáról Eva "Bobby" Neumanntól, az egyik első holokauszttúlélőtől, akivel kapcsolatba került.

A történet szerint 1944. október 10-én kora reggel nyolcszáz fiút vezényeltek ki az auschwitzi 11. blokkból. A 13 és 17 év közötti gyerekeket előző este felkereste Josef Mengele, és igazolványaikra egy szót pecsételtek: "gestorben", vagyis meghalt – közülük ötvenegyen mégis megmenekültek.

A kötetben hat fiú vallomása szerepel az ötvenegyből. Tartalmazza többek között Hershel Herskovic történetét, aki Naftali feltételezései szerint az egyik utolsó túlélő az ötvenegy fiú közül, akik Szimchat Torá napján, pont a zsidó naptár egyik legfontosabb ünnepén menekültek meg az auschwitzi "gázkamrából". A Csoda című könyv így ír erről:

Hershel egyike volt annak a nyolcszáz magyar, többségükben tizenhárom–tizenhét éves fiatalnak, akiket huszonöt, szuronnyal felfegyverkezett SS-őr kísért az 5. krematóriumba. Ott le kellett vetkőzniük, és beterelték őket az úgynevezett »fürdőbe«, ami valójában az öldöklés színhelye volt: körülbelül egymillió zsidó és további százhúszezer »nemkívánatos« személy töltötte itt végső perceit, majd halt meg elképzelhetetlen kínok közepette. Az áldozatok nem szoktak hurokkal a nyakukon elsétálni a bitófa alól, ám az ötvenegy fiúval, akik a gázkamra előszobájából kijutottak a szabadba, mintha mégis ilyesmi történt volna. A Sonderkommando tagjai lezárták a szellőzőnyílásokat. A különítmény tagjai szintén zsidók voltak, akik azzal, hogy vállalták a feladatot, hogy holttesteket temessenek el, vagy összetörték a csontokat, szétszórták a hamut, lehetőséget kaptak rá, hogy a saját kivégzésüket elhalasszák. Dr. Josef Mengele, a Halál Angyala felkészült, hogy kiadja a parancsot a Zyklon B bebocsátására: ez szemcsék formájában hullott a kamrába, majd levegővel keveredve halálos hidrogén-cianid gázzá alakult.

Ez az egyetlen ismert eset, hogy valakik közvetlenül a halál torkából szabadultak ki, körülöttük mindenki mást a biztos halál várt. (Pedig dehogynem, tele van efféle gázkamrás-menekülős hazugságokkal a padlás, lásd a lenti kapcsolódó anyagainkat - a szerk.) A történetet eddig sehol nem publikálták, írják.

"Ezeknek a fiúknak az életében megtörtént a csoda. Szembenéztek az emberiség által elkövetett legszörnyűbb bűnök egyikével, és – ahogyan most olvasóink is –, erőt, reményt és hitet meríthettek kivételes megmenekülésükből" – írja ajánlójában a kiadó.

– Naftali közel húsz éve dolgozik azon, hogy elérkezzen erre a pontra a munkájában, amelynek átfogó célja összefogni és alátámasztani a holokauszt eddig elmondatlan történetének részleteit – írják a szerzők, akik szerint egyszerre kijózanító és inspiráló a gondolat, hogy ilyen reményteljes, váratlan és csodás eset is megtörténhet a "mindent elöntő, monumentális gonoszság közepette".

Németh, "Erkölcsi dráma és krimi keveréke, amelynek főszereplői zsidó kamaszok, akikből később férfiak váltak. Ezenkívül senki sem tud másik feljegyzett példáról, amelyben bárki megmenekült volna a gázkamra előszobájából, és új esélyt kapott volna az életre. A drámai eset olyasvalaki számára is mellbevágó, aki annyira járatos a holokausztról szóló, szájhagyomány útján terjedő történetekben, mint Naftali" – olvashatjuk a szerzők bevezetőjében, melyet szolgaian, minden kritika nélkül idézett a Zsindex, melynek gazdái az egész mai napot holokausztozással töltötték ( Bóka Gulyás és még sokan mások, akikkel nem is foglalkoztunk, mert halálosan unjuk már... lassan húsz éve, mióta lapként létezünk, de persze már azelőtt is elegünk volt belőle).

És mégis hogyan történt a csodálatos menekülés, ilyen komolytalan alak lett volna a vérszomjas Mengele, hogy csak úgy hagyja sétálgatni a "gázkamrásokat"? Csak nem holorelativizálás történik itt, kérem szépen, méghozzá fideszeses cinkossággal?

Valószínűleg nem, csak azért nem mesélték el a legújabb csodálatos - és persze színigaz - történetet az ajánlóban, hogy a buta gojok vegyék meg a könyvüket, elvégre mi másról szólna a holokauszt-ipar, ha nem erről és a soha véget nem érő, nemzedékeken is átívelő kárpótlásokról... (Amiben persze a valóban lemészárolt palesztin civilek, nők és gyerekek tízezreinek hozzátartozói hiába reménykednének.)

Az alábbi történetek alapján viszont alkothatunk némi fogalmat magunknak arról, mire számíthat az, akinek annyi esze van, hogy megveszi az iparosok legújabb hazugsággyűjteményét: