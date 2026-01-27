A holokauszt emléknapján nemcsak emlékezni kell, hanem felelősséget is kell vállalni az európai zsidó élet reneszánszának elősegítésében, Budapest és Magyarország ezen a téren példa - jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Strassburgban kedden.
A legújabb holomegemlékezést követően Németh Zsolt az MTI-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: "emlékeznünk kell a hatmillió áldozatra". Emlékezni kell arra, hogy a horror közvetlen előzménye a Molotov-Ribbentrop-, azaz a Hitler-Sztálin-paktum megkötése volt, ami - szavai szerint - nagyon sokat elmond a két diktatúra közös természetéről. Emlékezni kell arra is - mondta -, hogy ez volt az európai közös civilizáció történelemkönyvének legsötétebb lapja - hangsúlyozta.
Továbbá - mint aláhúzta - kötelezettséget és felelősséget kell vállalni Izrael állam biztonságáért. "Az európai civilizációnak a felelőssége, hogy lehetővé tegye Izrael állam biztonságát és ismerje el és támogassa Izrael állam önvédelemhez való jogát" - fogalmazott.
Kiemelte: azért is nagy hangsúly van ezen, mert az antiszemitizmusnak a legveszélyesebb és a legújabb formája az Izrael-ellenesség.
"Az antiszemitizmusnak ma sokfajta formája van, de az Izrael-ellenesség közöttük a legveszélyesebb" - fogalmazott. Nagyon határozottan föl kell lépni az Izrael-ellenességgel szemben - húzta alá nyilatkozatában az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke.
(MTI nyomán)