Anyaország, Holokamu :: 2026. január 27. 18:13 ::

Németh Zsolt: "az antiszemitizmusnak a legveszélyesebb és a legújabb formája az Izrael-ellenesség"

A holokauszt emléknapján nemcsak emlékezni kell, hanem felelősséget is kell vállalni az európai zsidó élet reneszánszának elősegítésében, Budapest és Magyarország ezen a téren példa - jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Strassburgban kedden.

A legújabb holomegemlékezést követően Németh Zsolt az MTI-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: "emlékeznünk kell a hatmillió áldozatra". Emlékezni kell arra, hogy a horror közvetlen előzménye a Molotov-Ribbentrop-, azaz a Hitler-Sztálin-paktum megkötése volt, ami - szavai szerint - nagyon sokat elmond a két diktatúra közös természetéről. Emlékezni kell arra is - mondta -, hogy ez volt az európai közös civilizáció történelemkönyvének legsötétebb lapja - hangsúlyozta.

Továbbá - mint aláhúzta - kötelezettséget és felelősséget kell vállalni Izrael állam biztonságáért. "Az európai civilizációnak a felelőssége, hogy lehetővé tegye Izrael állam biztonságát és ismerje el és támogassa Izrael állam önvédelemhez való jogát" - fogalmazott.

Kiemelte: azért is nagy hangsúly van ezen, mert az antiszemitizmusnak a legveszélyesebb és a legújabb formája az Izrael-ellenesség.

"Az antiszemitizmusnak ma sokfajta formája van, de az Izrael-ellenesség közöttük a legveszélyesebb" - fogalmazott. Nagyon határozottan föl kell lépni az Izrael-ellenességgel szemben - húzta alá nyilatkozatában az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke.

(MTI nyomán)