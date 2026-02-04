Extra, Külföld :: 2026. február 4. 08:45 ::

András herceg azt írta Epsteinnek, a kedvenckéje akar lenni - az éjszaka közepén rugdosták ki a windsori kastélyból

A címeitől megfosztott András hercegnek, III. Károly király öccsének az éjszaka közepén kellett elhagynia a windsori Royal Lodge-ot, miután újabb részletek láttak napvilágot kapcsolatáról Jeffrey Epstein milliárdos üzletemberrel − írja a Daily Mail.



Melania Trump, András egykori yorki herceg, Gwendolyn Beck és Jeffrey Epstein egy partin a Mar-a-Lago klubban, Floridában 2000. február 12-én (fotó: Davidoff Studios Photography / Getty Images Hungary)

A váratlan költözést az váltotta ki, hogy február 2-án, hétfő este nyilvánosságra hoztak egy e-mailt az Epstein-ügy legújabb dokumentumai között. A levél alapján András azt írta Epsteinnek, hogy a „kiskedvence” (pet) akar lenni.

A rendőrség kedden bejelentette, hogy kivizsgálja azokat a vádakat, amelyek szerint Epstein egy második nőt is küldött Nagy-Britanniába, hogy intim kapcsolatot létesítsen a mára címeitől megfosztott herceggel.



András brit herceg egy nő felett térdel a washingtoni igazságügyi minisztérium által 2026. január 30-án közzétett képeken, amelyek Jeffrey Epstein ügyében folytatott nyomozás új dokumentumainak részét képezik (fotó: U.S. Justice Department / Reuters)

Andrást a 30 millió fontos, 31 szobás Royal Lodge-ból, ahol több mint 20 évet töltött, mintegy 200 kilométerre, a sandringhami birtokra szállították az éj leple alatt − állítja a brit sajtó. A volt herceg ideiglenesen a Wood Farm Cottage-ban lakik majd, mielőtt áprilisig véglegesen a szomszédos Marsh Farm birtokra költözik, a felújítási munkálatok befejezését követően. Bennfentesek szerint András még többször visszatérhet a windsori házba, mivel személyes holmijai nagy részét még el kell szállítania onnan.

A lapok szerint a volt herceg egyre nagyobb nyomás alatt áll, hogy működjön együtt az Epstein bűncselekményeit vizsgáló amerikai hatóságokkal. Források szerint ez „személyes lelkiismereti kérdés”, de ugyanakkor közéleti kötelessége is.

András ellen először 2014-ben tett vádat Virginia Giuffre, aki azt állította, hogy 17 évesen kereskedtek vele a hercegnél.

(DM - Index nyomán)