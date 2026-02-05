Létrehoztak egy weboldalt, amelyen úgy lehet böngészni Jeffrey Epstein e-mailjei között, mintha csak a saját Gmail-fiókunkat használnánk. A Jmail nevű oldalt (a Jewmail pontosabb és egyértelműbb megnevezés lett volna - a szerk.) tavaly novemberben indították el, és folyamatosan frissítik a befolyásos barátokkal rendelkező egykori szexuális ragadozó nyilvánosságra hozott üzenetváltásaival.
Someone saved all of the Epstein emails from the releases and set up a Gmail clone site that you can scroll as if you were in Jeffery's Gmail.— Matty McTech (@setupspawn) February 4, 2026
You can search by contacts, photos and even flight history.
👉 https://t.co/OJ43Zm6seT pic.twitter.com/2LRuE1lfhQ
جميع ملفات أبستين موجودة بهالرابط 👇https://t.co/4QnRUqfpz2— مخلد عواد (@MokhaladAwaad) February 2, 2026
كمية معلومات غريبة عجيبة وكأنك تتصفح إيميل مفتوح كدامك pic.twitter.com/HbrdeBkNyT
Az e-mail-fiók felületének szélén külön kiválogatva megtalálható Epstein több olyan prominens figurával folytatott levelezése is, mint Elon Musk, a Tesla és a SpaceX tulajdonosa, Bill Gates, a Microsoft alapítója vagy Ehud Barak korábbi izraeli miniszterelnök.
7,000 pictures is fucking insane. $JMAIL https://t.co/PT1COtKYK8 pic.twitter.com/ZMJJIST723— 🪬 (@RonaldoonChain) February 2, 2026
#Epsteindosyaları 'nın tamamına kopyalanmış bir şekilde erişmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.— Genç Direniş (@gencdirenis_) February 2, 2026
Dosyaların tamamı; videolar, görseller ve yazışmalardan oluşuyor.
eposta: https://t.co/6CnCAQjmjc
drive: https://t.co/3t4a9ce5wn
video - fotoğraf:… pic.twitter.com/HqMMdkrzfc
اذا حابب توجع راسك و تقرأ تسريبات ابستين كاملة بالتفاصيل— Alpha (@Alpha_crypto2) February 2, 2026
في موقع بيعطيك واجهة كأنك فاتح حساب جيفري بحد ذاته مع معرض الصور و الرسائل كاملةً و طلبيات التوصيل و حتى الأغاني التي كانت لديه و غيرها.
رابط الموقع: https://t.co/GVlmwzFV0E pic.twitter.com/gvNUb35wWm
Az amerikai igazságügyi minisztérium a múlt héten körülbelül 3 millió újabb Epstein-aktát hozott nyilvánosságra, amelyben többször említik Donald Trump és rengeteg más nemzetközileg is ismert politikus, üzletember, illetve művész nevét. A legutóbb nyilvánosságra hozott Epstein-iratok között magyar vonatkozású e-mailek is szerepelnek.
