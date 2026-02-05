Extra, LMBTQP+ :: 2026. február 5. 11:24 ::

Ezen az oldalon úgy böngészhetünk Epstein levelei között, mintha csak a saját Gmailünket használnánk

Létrehoztak egy weboldalt, amelyen úgy lehet böngészni Jeffrey Epstein e-mailjei között, mintha csak a saját Gmail-fiókunkat használnánk. A Jmail nevű oldalt (a Jewmail pontosabb és egyértelműbb megnevezés lett volna - a szerk.) tavaly novemberben indították el, és folyamatosan frissítik a befolyásos barátokkal rendelkező egykori szexuális ragadozó nyilvánosságra hozott üzenetváltásaival.



You can search by contacts, photos and even flight history.

👉 https://t.co/OJ43Zm6seT pic.twitter.com/2LRuE1lfhQ Someone saved all of the Epstein emails from the releases and set up a Gmail clone site that you can scroll as if you were in Jeffery's Gmail.You can search by contacts, photos and even flight history. February 4, 2026





كمية معلومات غريبة عجيبة وكأنك تتصفح إيميل مفتوح كدامك جميع ملفات أبستين موجودة بهالرابط 👇 https://t.co/4QnRUqfpz2 كمية معلومات غريبة عجيبة وكأنك تتصفح إيميل مفتوح كدامك pic.twitter.com/HbrdeBkNyT February 2, 2026

Az e-mail-fiók felületének szélén külön kiválogatva megtalálható Epstein több olyan prominens figurával folytatott levelezése is, mint Elon Musk, a Tesla és a SpaceX tulajdonosa, Bill Gates, a Microsoft alapítója vagy Ehud Barak korábbi izraeli miniszterelnök.





في موقع بيعطيك واجهة كأنك فاتح حساب جيفري بحد ذاته مع معرض الصور و الرسائل كاملةً و طلبيات التوصيل و حتى الأغاني التي كانت لديه و غيرها.



رابط الموقع: pic.twitter.com/gvNUb35wWm اذا حابب توجع راسك و تقرأ تسريبات ابستين كاملة بالتفاصيلفي موقع بيعطيك واجهة كأنك فاتح حساب جيفري بحد ذاته مع معرض الصور و الرسائل كاملةً و طلبيات التوصيل و حتى الأغاني التي كانت لديه و غيرها.رابط الموقع: https://t.co/GVlmwzFV0E February 2, 2026

Az amerikai igazságügyi minisztérium a múlt héten körülbelül 3 millió újabb Epstein-aktát hozott nyilvánosságra, amelyben többször említik Donald Trump és rengeteg más nemzetközileg is ismert politikus, üzletember, illetve művész nevét. A legutóbb nyilvánosságra hozott Epstein-iratok között magyar vonatkozású e-mailek is szerepelnek.

(24 nyomán)