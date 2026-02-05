Létrehoztak egy weboldalt, amelyen úgy lehet böngészni Jeffrey Epstein e-mailjei között, mintha csak a saját Gmail-fiókunkat használnánk. A Jmail nevű oldalt (a Jewmail pontosabb és egyértelműbb megnevezés lett volna - a szerk.) tavaly novemberben indították el, és folyamatosan frissítik a befolyásos barátokkal rendelkező egykori szexuális ragadozó nyilvánosságra hozott üzenetváltásaival.
Az e-mail-fiók felületének szélén külön kiválogatva megtalálható Epstein több olyan prominens figurával folytatott levelezése is, mint Elon Musk, a Tesla és a SpaceX tulajdonosa, Bill Gates, a Microsoft alapítója vagy Ehud Barak korábbi izraeli miniszterelnök.
Az amerikai igazságügyi minisztérium a múlt héten körülbelül 3 millió újabb Epstein-aktát hozott nyilvánosságra, amelyben többször említik Donald Trump és rengeteg más nemzetközileg is ismert politikus, üzletember, illetve művész nevét. A legutóbb nyilvánosságra hozott Epstein-iratok között magyar vonatkozású e-mailek is szerepelnek.
(24 nyomán)