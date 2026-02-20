Extra, Zsidóbűnözés :: 2026. február 20. 15:45 ::

Az Epstein-akták leleplezik Amerika izraeli megszállását

Az Epstein-ügy az évszázad legnagyobb amerikai botránya, amelynek nemzetközi következményei is vannak. Andrew Mountbatten-Windsort, a korábbi András herceget (mielőtt III. Károly király minden cimétől megfosztotta) a héten tartóztatták le az ügy kapcsán, amelyben korábbi elnökök (mint Bill Clinton és az izraeli Ehud Barak), valamint milliárdosok (mint a zsidó Les Wexner, Ronald Lauder, vagy Bill Gates) is érintettek. Olyan személyek kényszerültek lemondásra, mint Peter Mandelson, zsidó származású amerikai brit nagykövet, Larry Summers, Obama pénzügyminisztere és a Harvard Egyetem korábbi elnöke, vagy a korábbi szlovák külügyminiszter, Miroszlav Lajcák.

Az ügy jelentősége és súlyossága miatt valójában minden nap erről kellene olvasnunk a médiában. Hogy mégsem ez történik, az csak Izrael és a zsidó közösség jelentős érintettségének köszönhető, akik a nyugati média nagy részét is birtokolják. Izrael nemzetközi megítélésének az elmúlt időben három dolog nem tett különösebben jót: az első a gázai népirtás, a második az Irán elleni kiprovokálatlan háború (ami bármelyik pillanatban ismét kirobbanhat, annak ellenére, hogy ez sem Amerikának, sem Iránnak, sem Oroszországnak vagy Kínának nem érdeke, kizárólag Izraelnek), a harmadik pedig az Epstein-akták. A magam részéről az alábbi fordítással szeretnék hozzájárulni Izrael országimázsprojektjéhez, egy amerikai szerző, Kevin Barrett tollából

Az Amerikai Igazságügyi Minisztérium január 30-án 3,5 millió oldal dokumentumot tett közzé az Epstein-akták átláthatóságáról szóló törvénynek megfelelően, amelyet Thomas Massie képviselő kezdeményezett. Bár a közzététel több mint egy hónapos késéssel történt, az iratok számos sorát kihúzták, és bár ez az Epstein-aktáknak körülbelül csak a fele (a másik felét továbbra is illegálisan visszatartják), az Igazságügyi Minisztérium dokumentumai bőséges és cáfolhatatlan bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy az "antiszemita összeesküvés-elméletek" végig igazak voltak: az Amerikai Egyesült Államokat egy zsidó felsőbbrendűséget hirdető, izraeli székhelyű bűnszervezet tartja megszállva.

A dokumentumokból kiderül, hogy amikor Alex Acosta (dél-floridai kerületi ügyész) 2008-ban kedvező vádalkut kötött a szexuális bűncselekményért elítélt Jeffrey Epsteinnel, arra hivatkozva, hogy Epstein "a titkosszolgálatokhoz tartozik", akkor az izraeli titkosszolgálatra utalt. Az FBI aktái szerint Acosta forrása Alan Dershowitz volt, Epstein ügyvédje, aki maga is az izraeli titkosszolgálatot képviselte.

Epsteinnek évekre vagy évtizedekre börtönbe kellett volna mennie, mint bármely más bűnözőnek, akit ugyanezekkel a vádakkal elítélnek. A hírhedt szexkereskedő azonban csak enyhe büntetést kapott. Hogyan lehetséges az, hogy egy külföldi hírszerző ügynökség megmondja egy amerikai ügyésznek, hogyan végezze a munkáját?!

A legújabb dokumentumok megerősítik, hogy Epsteint, akit Les Wexner milliárdos zsidókból álló MEGA csoportja szervezett be szexuális zsarolóként, Ehud Barak korábbi izraeli miniszterelnök felügyelete alatt képezték ki kémnek, aki több tucatszor járt Epstein New York-i lakásában. Barak és Epstein nemcsak azért állt össze, hogy az amerikai politikai, gazdasági és kulturális élet vezetőit zsarolják, hanem azért is, hogy hatalmas összegeket juttassanak különböző országok politikusainak. Kenőpénzt adtak, cserébe azért, hogy azok Izrael utasításait kövessék.

Az új dokumentumokból kiderül, hogy Epstein Izraellel együttműködve támogatta ukrajnai emberüket, Zelenszkijt, és hogy megpróbálták megdönteni Oroszország elnökének, Vlagyimir Putyinnak a hatalmát, hogy helyére egy Ilja Ponomarjov nevű izraeli bábot ültessenek.

Epstein, mint megtudtuk, részt vett a líbiai Kadhafi hatalmának megdöntésében is. A Moszad zsarolója segített Izraelnek a képzeletbeli "Szomáliföld" (amelynek létezését csak Izrael ismeri el) szeparatistáival ápolni a kapcsolatot. Ő közvetített Izrael és Modi (India miniszterelnöke) között, és szoros kapcsolatot tartott fenn az Egyesült Királyság vezetőivel, köztük Tony Blairrel és Peter "imádom a kínzásos videót" Mandelsonnal.

Ezek és más leleplező iratok bizonyítják, hogy Epstein nem csupán szexuális zsaroló volt. Mivel a feladata az volt, hogy kompromittáló személyes kapcsolatokat építsen ki a világ legbefolyásosabb embereivel, Epsteint Izrael felhasználta nemzetközi hatalmi ügyeinek intézésére. "A Rothschildokat képviselem" – írta Epstein Peter Thielnek (a Palantir homoszexuális alapítójának), utalva az Izraelt létrehozó bankárdinasztiára.

Az Amerikai Igazságügyi Minisztérium aktái megmutatják, hogy Epstein, az izraeli/Rothschild-ügynök hogyan húzta le a romlottság mocsarába zsarolásra kiszemelt célpontjait. Az akták számos utalást tartalmaznak gyermekek kínzására, megerőszakolására és meggyilkolására. Az FBI aktái olyan tanúvallomásokat idéznek, amelyek szerint Epstein bűnszervezete "gyermekek születését felügyelte feketepiaci felhasználás céljából". Azok, akik szerint a Pizzagate [egy 2016-os “ összeesküvés-elmélet ", ahol egy pedofil hálózat a “pizza" kódszavát használta a gyerekekre - a fordító] egy bizonyítatlan összeesküvés-elmélet, meglepődhetnek, ha megtudják, hogy Epstein e-mailjei több mint 900 utalást tartalmaznak a "pizzára", ami valószínűleg a gyermek szexrabszolgákat jelenti. Van még 673 gyanús hivatkozás "fagylaltra", és számtalan további "szőlőlére", amely feltehetően fekete prostituáltakra vagy szexrabszolgákra utal. A fősodratú média azzal terel, hogy bár ezeknek az ételekre utaló kódszavaknak a többsége nyilvánvalóan az, aminek látszik (kódszavak gyermek szexrabszolgákra), néhányat talán mégis valódi ételekre használtak! A New York Magazine így vélekedik : “El kell ismerni, hogy néhány pizzával kapcsolatos bejegyzés elég furcsának tűnik. Egy 2018 áprilisi üzenet egy feladótól (akinek a nevét az Igazságügyi Minisztérium kitakarta) így szól: "Menjünk el megint egy pizzára és szőlőlére. Senki más nem értheti. Go kno". Rejtélyes! A "Go kno" úgy tűnik, hogy a go know kifejezés átírása, amely a jiddis “geh vays" kifejezésből származik, egy ironikus megjegyzés, ami nagyjából azt jelenti, hogy "Ki érti ezt?!" vagy “Micsoda meglepetés...". Az a hátborzongató kijelentés, hogy "senki más nem értheti", visszaköszön Donald Trump "csodálatos titkokra" történő utalásában, amelyet Epstein 50. születésnapja alkalmából írt neki a hírhedt levelében…

A "pizza és szőlőlé" gyakran megjelenik Epstein e-mailjeiben és szöveges üzeneteiben. Egy 2018-as levelezésben Epstein az urológusával, Harry Fisch-sel beszélget a merevedési zavar elleni gyógyszerének receptfelírásáról. Fisch később SMS-ben írja: "Miután bevetted, moss kezet, és menjünk el egy pizzára és egy szőlőlére". Ez egy igen furcsa javaslat. Sok mindent lehet csinálni, miután a Viagra hatni kezd, de az orvosoddal elmenni egy pizzára, az nincs az elsők között a listán...

Fisch és Epstein olyan gyakran említik a "pizzát és a szőlőlét" egyszerre, és szinte soha nem külön-külön valamelyiket, hogy az egész egy belső kódszónak tűnik... A rejtély csak mélyül, ha észreveszed, hogy Fisch a pizza és a szőlőlé említése után gyakran egy afroamerikait ábrázoló emojit is beilleszt.

“Jó napot! Átmehetnénk Brice-szal Red Hook-ba egy gyors pizzára? A legjobbakat" - írja az Epsteinnek küldött alábbi levél:

A feladó neve ki lett cenzúrázva, és "Brice" kiléte nem tisztázott, de egy Brice Gordon nevű új-zélandi személyt (aki korábban a hadseregben volt szakács, és segített Epstein új-mexikói telepét irányítani) az FBI 2007-ben kihallgatott. Red Hook egy be nem jegyzett település az Amerikai Virgin-szigeteken, a 2020-as népszámlálás szerint a legkisebb lakosságú település, amely főként kikötőkből áll. Van ott egy pizzéria is. De miért lenne szüksége valakinek Epstein engedélyére ahhoz, hogy "gyorsan bedobjon egy pizzát", amelyre a pénzembert nem hívták meg? Ez elég ahhoz, hogy egy értelmes embert gondolkodásra késztessen."

A fősodratú média szemszögéből nem az a probléma, hogy egy népirtást elkövető, Izrael és a Moszad által támogatott zsidó klikk uralkodik rajtunk, akik a saját felsőbbrendűségüket hirdető pszichopata, perverz milliárdosok. Hanem az, ha valaki észreveszi, hogy egy népirtást elkövető, zsidó felsőbbrendűséget hirdető, pszichopata, perverz milliárdosokból álló klikk uralkodik rajtunk. Ez ugyanis azt jelenti, hogy az "antiszemita összeesküvés-elméletek" végig igazak voltak. Oj véj! Micsoda probléma!

Bár a fősodratú média elvileg gyűlöli a rasszizmust, mégis elhallgatják Epstein nem zsidókkal szembeni szélsőséges rasszizmusát. Az e-mailek tele vannak lekicsinylő utalásokkal a "gojokra", amely egy nem zsidókat jelölő kifejezés, nagyjából egyenértékű más rasszista sértésekkel, például a négerrel. Epstein és a zsidó felsőbbrendűséget képviselő barátai imádták leszólni a nem zsidó gyerekeket és tinédzsereket, de soha nem vették célba a saját "kiválasztott népük" tagjait.

Sok amerikai számára az Epstein-iratok legmegdöbbentőbb leleplezései Donald J. Trump elnököt érintik. Az akták nyilvánosságra hozatala előtt már tudtuk, hogy Trump legalább nyolc alkalommal repült Epstein magángépén, Epstein a "legjobb barátjának" nevezte, Trump pedig egy születésnapi rajzot küldött neki, amelyen egy alig serdülőkorú meztelen lány volt látható, utalva közös "titkukra". Trumpot korábban azzal vádolták, hogy 1994-ben megerőszakolta a 13 éves "Katie Johnsont" (álnév az áldozat védelmében) egy Epstein-partin, majd megfenyegette, hogy megöli a lányt és a családját. Az Epstein-akták első kötegében olyan FBI-nak tett tanúvallomások is szerepelnek, amelyek szerint Trump jelen volt egy csecsemő vízbefojtásánál, és hogy 2000-ben érintett volt egy bizonyos Dusty Rhea Duke megerőszakolásában és meggyilkolásában [bár az kérdéses, hogy ezek a tanúvallomások igazak-e, az FBI részéről az ügyek részletes kivizsgálása és a nyilvánosság tájékoztatás alapvető kellene hogy legyen - a fordító].

A legutóbb közzétett Epstein-akták további olyan FBI-nak tett tanúvallomásokat tartalmaznak, amelyek szerint Trump részt vett gyilkosságokban. Ezek között szerepel az is, hogy Trump kiskorú lányoknak rendezett fürdőruha-versenyt, ahol szexuális céllal válogatott közöttük, valamint, hogy 13 és 14 éves lányokat kényszerített szexuális cselekedetekre.

A fősodratú média azt harsogja, hogy: "Trump elnököt nem vádolták meg bűncselekménnyel". Vajon megváltozna-e a baráti hangnem, és felfedeznék-e hirtelen az FBI-aktákat, ha Trump abbahagyná Izrael parancsainak teljesítését?

Fordította: Doktor Faust

