Stephen Hawking bikinis nőkkel tűnt fel az Epstein-akták egyik fotóján

Stephen Hawking is szerepel az Epstein-akták egyik képén, két bikinis nő között, írja a Telegraph nyomán a 24. A néhai brit fizikus egy napágyon fekszik a fotókon két nő között, akiknek az arcát az amerikai igazságügyi minisztérium kitakarta.

A kép azon dokumentumok milliói között szerepelt, amelyeket nemrég adtak közzé a Jeffrey Epsteint érintő nyomozás részeként. A Telegraph szerint a kép egy tudományos konferencián készült a Ritz Carlton Hotelben a Virgin-szigeteken, 2006-ban.

A lap szerint a két nő Hawking gondozója volt, a fizikus közismerten ALS-betegségben szenvedett több mint 50 éven át. 76 éves korában halt meg, miközben a betegség gyakran évek alatt is halálos lehet.

A tudóst 250 alkalommal említik a dokumentum az Epstein-aktákban, korábban olyan képeken is feltűnt, amelyeken Epstein magánszigetén látszott. 2006-ban tengeralattjáró-túrára is ment Epsteinnel, aki saját maga fizette a tengeralattjáró módosítását, hogy Hawking is bele tudjon ülni. Összesen 21 tudós járt a szigeten.

Epstein 2015-ben egy emailt is írt, amiben azt fejtegette, hogyan lehetne cáfolni, hogy korábbi áldozata, Virginia Giuffre könyve szerint Hawking orgián is részt vett a szigeten.