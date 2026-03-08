Extra, Videók :: 2026. március 8. 00:34 ::

Ghislaine Maxwell megmondta Maria Farmernek: nem ehetsz itt, mert ez egy zsidó country club, és te nem vagy zsidó

Alább található két videó. Ezek egy hosszú interjú részei, amit Whitney Webb készített Maria Farmerrel, aki a Moszadnak (izraeli titkosszolgálatnak) dolgozó zsidó pár, Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell egyik áldozata volt.

Van két tény, amit a fehér átlagemberek nem tudnak, ezért felvilágosításképpen szeretnék ezekre rámutatni, mielőtt valaki megnézi a videókat.

Az egyik tény, hogy a zsidók egy faj, nem pedig egy vallás. Ezt az állítást könnyű bizonyítani: a zsidók egyik gúnyneve az, hogy kampósorrúak, márpedig az orr alakját a faj határozza meg, nem a vallás.

A másik tény, hogy a zsidók egy szemita faj, tehát a zsidók nem részei a fehér fajnak. A zsidók csak akkor tettetik, hogy fehérek, amikor álcázni akarják magukat azért, hogy egy fehér társadalmat belülről bomlasszanak. Az alábbi videók bizonyítják ezt az állítást: Maria Farmer elmondta, hogy a zsidók őt „haszontalan fehér lánynak” nevezték, valamint azt mondták neki, hogy „te csak egy szolga vagy, te fehér vagy”. A zsidók azért hangsúlyozták Maria Farmer fehér voltát, mert jelezni akarták neki, hogy ő egy kívülálló, vagyis egy másik faji csoport tagja.

(Hidra)