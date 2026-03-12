Extra, Videók :: 2026. március 12. 22:10 ::

"A test nem hazudik, az emberek igen" - Epstein állítólagos öngyilkossága szakértői szemmel

Valószínűleg sokaknak jelent perifériát, de van egy amerikai YouTube-csatorna, a Lauren the Mortician, ahol mindenki által ismert, mégsem túlságosan kibeszélt témát boncolgatnak humoros, jópofa stílusban: nevezetesen, hogy mi történik velünk halálunk után – nem a transzcendens értelmében, hanem ténylegesen, ezen a bolygón. Lauren – ahogy a csatorna címéből adódik – temetkezési vállalkozóként dolgozik, így a szó szoros értelmében „mesél a test”, ha a videóit nézzük.

Sok érdekes anyagot találhat itt az ember (például hogyan zajlik pontosan, ha az ember teste halálra fagy), és a csatorna sava-borsát tényleg a témához mérten könnyed, néhol humoros stílus adja, mely karakter egyébként abszolút illik az előadóhoz, ám most van egy konkrét apropója annak hogy szóba hoztam a Lauren the Mortician YouTube-csatornát, ez pedig az Epstein-ügy, pontosabban Lauren róla szóló videója.

Minden, ami az Epstein-botránnyal kapcsolatos (akták, körülmények, politikai vetület stb.) megvilágította a mesterségesen elvakított szem számára egy röpke pillanat erejéig, kik is uralkodnak felettünk, és akkor még nem szóltunk egy szót sem arról, hogyan manifesztálódik a zsidó szupremácizmus keretrendszere Epsteinnek és környezetének megnyilvánulásaiban. Ezt egyébként Lauren the Mortician is elismeri – persze más szavakkal, óvatosabban fogalmazva. Egyrészt úgy gondolja, hogy az Epstein-ügy kapcsán az emberek elgondolkodhatnak, hogy „vajon tényleg minden olyan szilárd-e (mármint a politikai-gazdasági rendszer – Á.B.), mint ahogyan gondolják” (a kérdés költői), illetve megjegyzi, hogy akárhogy is viszonyulunk Epsteinhez és a botrányhoz, túl sok a véletlen egybeesés a vélt vagy valós halála kapcsán.

És igazából ez az, amiről ez az anyag szól. Szűk 20 percben sorra veszi azokat a vetületeket, amelyek a gyanút erősítik Epstein öngyilkosságával kapcsolatban, vagyis azt, hogy finoman szólva sem ilyen egyszerű a történet. Persze a mémkultúra már nagyon régen felkarolta ezt a témát különböző szellemes alkotásokkal, de egy ilyen videó – főleg, hogy a csatorna fő tematikája nem Epsteinről szól – olyanokat is elér, akiket esetleg egy mém nem.

Lauren a videóban fontosnak tartja, hogy a halálának körülményeit ne aznap hajnaltól, hanem hetekkel a történtek előttről vizsgáljuk. A zsidó pedofil letartóztatásától, vagyis 2019. július 6-tól veszi fel a fonalat, ekkor szállítják a Metropolitan Correcitonal Centerbe, Manhattanbe, amely egy szövetségi szinten őrzött fogvatartási intézmény. Itt minden rab, minden őr ismerte, nem beszélve a média felhajtásáról. Itt először – Epstein beszámolója szerint – akkori cellatársa, egy gyilkosságokkal vádolt egykori rendőr megtámadta, ezt követően helyezték Epsteint különleges felügyelet alá, nem is kapott több cellatársat. Ez azért nem volt szerencsés döntés, mert előző cellájában – elvileg – már megpróbált öngyilkosságot elkövetni.

Ami ezután következik, az már szélesebb körökben is ismert: az utolsó éjszakán, mikor Epsteint életben látták, az őrizetére rendelt két őr „elfelejtette” a rab állapotát őrizni az előírás szerint 30 percenként (8 órán keresztül rá sem néztek), a cellája környezetét pásztázó kamera pedig egészen „véletlenül” elromlott a halálának éjszakáján. Ilyen körülmények között találták meg a zsidó bűnözőt a cellájában 2019. augusztus 10-én reggel 6:30 körül.

Lauren persze nem áll itt meg, több furcsaságra is felhívja a figyelmet. Például, hogy Jeffrey Epstein legközelebbi hozzátartozója, vagyis a testvére, Mark Epstein nem hivatalos szervektől értesült rokona haláláról, hanem a CNN egyik adásából, ami minimum fura, mivel protokoll van arra, hogy halálesetkor értesíteni kell a legközelebbi hozzátartozókat.

Mivel Mark Epstein is érezte, hogy ez így nincs rendben, felbérelte dr. Michael Badent, hogy kísérje figyelemmel a boncolást. (Baden egy híres igazságügyi patológus Amerikában, aki olyan ügyeken is dolgozott, amelyek Kennedyhez, vagy éppen O. J. Simpsonhoz kapcsolódtak, illetve New York vezető orvosszakértőjeként is szolgált.)

Baden állítása szerint Epstein halála hajnali fél 5-kor állhatott be, nagyjából 2 órával azelőtt, hogy hivatalosan megtalálták. Három törést talált Epstein nyakán, amely külső, kézi szorongatástól is származhatott.

Lauren elemzi még az Epstein nyakán található sebeket is. Megyn Kelly trumpista médiaszereplő műsorában járt korábban a már említett Epstein-testvér, az interjú során boncolással kapcsolatos képeket is megosztott, köztük egyet a zsidó pedofil nyakáról is. Lauren megjegyzi, hogy még sosem látott ilyet korábban, és először azt is megkérdőjelezte, hogy egyáltalán igazi-e, hiszen az nincs összhangban azzal, amit egy élettelen testtel a gravitáció, vagy amit az emberi bőrrel a kompresszió tesz.

A videóban Lauren arról is beszél, hogy a mentőautóban kínosan ügyeltek rá, hogy minden dokumentálva és rögzítve legyen egy papíron órák óta hallott személlyel kapcsolatban, mintha csak a nagyvilágnak akarták volna megmutatni, hogy igen, Epstein halott. Hovatovább a dokumentáció mellett aktív kompressziót végeztek egy deklaráltan hallott emberen – szintén a nagyvilágnak „mutogatva”.

Akik érdeklődnek az Epstein-ügy iránt, felkeltette az ajánló az érdeklődésüket, és egy nem mindennapi megközelítést szeretnének hallani egy szakavatott illetőtől, mindenképpen szánjanak rá 20 percet, hogy megtekintsék Lauren the Mortician ominózus videóját.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info