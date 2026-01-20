Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. január 20. 20:33 ::

Győzike és Kis Grófó után itt a legújabb fideszes sztár: drogos cigánybűnöző "zenéjével" dobták fel Orbán videóját

Egy körözés alatt álló "zenész", Kunu Márió Kimaradás van című dalát tették Orbán Viktor egyik TikTok-videója alá, ami értelemszerűen a háborúból való kimaradásról szól - vette észre a 444. Ezután felgyorsultak az események: a körözést január 13-án adták ki garázdaság miatt, viszont nem sokkal a 444 cikke után a cigány lekerült a rendőrség körözési listájáról.

A Telex megkérdezte a rendőrséget, hogy egyáltalán miért adtak ki elfogatóparancsot, és hogy Kunu Márió miért került aztán le a körözött személyek listájáról. Kíváncsiak voltak arra is, hogy mindez összefügg-e azzal, hogy az ő számát használták fel a miniszterelnök TikTok-videójához.

"Egy elfogatóparancs visszavonására akkor kerül sor, ha a keresett személyt elfogják, azzal nincs összefüggésben, ha az illető dalát valahol felhasználják" – válaszolta a Budapesti Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya. Ezen kívül annyit árultak el, hogy a korábban körözött Kunu Márió ügyével kapcsolatban nem adhatnak bővebb tájékoztatást.

A Bors telefonon elérte az "énekest", aki a következőt mondta:

Mindig is tudtam, hogy nagy fazon a Miniszterelnök úr, mindig is csipáztam. A videó miatt pedig most még jobban megkedveltem.

A Ripostnak pedig ezt állította:

Tisztázódott minden, a képemet is leszedték azóta a körözési listáról és a rendőrség honlapjáról. Azért történt csak mindez, mert volt garázdaságból egy bűncselekményem, amit nem vettem át, vagyis időben nem jelentem meg a tárgyaláson, ezért adták ki a körözést. Most rendeződött minden, leszedték, aztán csütörtökön vége is a tárgyalásnak, és minden rendben lesz.

Nem egyszeri botlás volt, tipikus cigánybűnöző

A 444 megjegyzi, nem ez az első eset, amikor az "énekesnek" a rendőrséggel van dolga, ugyanis 2023-ban és 2024-ben is kábítószer-birtoklás miatt körözték , korábban zaklatás miatt kereste őt a rendőrség, de volt, hogy közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt kellett a bíróság elé állnia, ami után felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot szabtak ki rá.

És most kóstoljunk bele újra a fideszes "zenei ízlésbe"!

Íme a szóban forgó videó:

És az eredeti "alkotás" - vigyázat, hányásveszély...