Régen minden jobb volt? - Csupasz pisztoly (2025)

Egy kezemen is meg tudom számolni, hogy hány olyan vígjátékot láttam mostanában, amely az elmúlt években gördült ki Hollywood futószalagjáról, vicces volt, és önálló alkotásként – mint tényleges vígjáték is megállta a helyét.



A film plakátja (forrás: port.hu)

Ezzel a „felismeréssel” bizonyára nem vagyok egyedül, a jelenség oka pedig végtelenül egyszerű. A megfelelési kényszer, a politikai korrektség, a társadalmi csoportok megsértésének félelme hamarabb kinyírják a humort, mint bármi mást, így a nyugati (kiváltképpen amerikai) filmgyártásban elvétve készítenek jó vígjátékot, vagy egyáltalán olyat, amely önállóan megállja a helyét, és nem más műfajjal vegyül össze.

(mellesleg az első filmet megelőzte egy rövid 1982-es tévésorozat is, de ez más címet viselt – a szerk.) a még gyerekkoromban láttam először, azóta meg már sokszor. Abszurd, több ízben groteszk humora igazából a kezdetektől betalált nálam, így nem volt kérdés, hogy a most készült rebootra is kíváncsi leszek, különösen az uborkaszezonban. A Csupasz pisztoly eredeti, 1988-as változatáta még gyerekkoromban láttam először, azóta meg már sokszor. Abszurd, több ízben groteszk humora igazából a kezdetektől betalált nálam, így nem volt kérdés, hogy a most készült rebootra is kíváncsi leszek, különösen az uborkaszezonban.



Előzetes félelmem ellenére Liam Neeson és Pamela Anderson között működött a kémia (fotó: Paramount Pictures)

Az ember ösztönösen óvatosan bánik az újrakeverésekkel, különösen, ha Hollywoodról van szó. Az utolsó pillanatig nem teljesen értettem, milyen ötlettől és vágytól vezérelve nyúltak épp a Csupasz pisztolyhoz, melynek nem csak a humora nem biztos, hogy népszerű lesz 2025-ben, de ráadásul központi eleme a rendőrség, melynek a 80-as, 90-es években még bőven volt romantikája, ám az utóbbi évek példátlan támadássorozata (BLM, Defund the Police) rendesen megtépázta a hírnevét. Ehhez pedig még hozzáadódott abbeli „félelmem”, hogy lehet-e Leslie Nielsen helyébe Liam Neesont, Priscilla Presley „helyébe” pedig Pamela Andersont illeszteni Beth Davenportként.

Aztán elkezdődött a film és minden aggodalmam eloszlott. Kezdjük ott, hogy a reboot valójában egy folytatás, hiszen az apja örökébe lépő, annak minden áron még a túlvilágra is bizonyítani óhajtó Frank Drebin Jr. kalandjait követjük nyomon, s mint így, Akiva Schaffer rendező tisztelettel bánt az alapanyaggal. Számos egyértelmű visszacsatolással találkozunk, de van benne olyan is, melyeket csak a keményvonalasabb rajongók fognak felismerni, és itt ragadnám meg az alkalmat arra is, hogy figyelmeztessek mindenkit: nem érdemes rögtön kirohanni a moziból, miután véget ér az alig 85 perces játékidő.



Danny Huston techmágnás gonosztevője aktualitással is bír (fotó: UIP- Duna Film)

Leslie Nielsen magasra tette a lécet az eredeti filmekkel, de Liam Neeson kétség kívül megállja a helyét „juniorként”, még akkor is, ha a színészre gondolva nem a vígjáték az a műfaj, amely elsőre beugrik – legalábbis nekem. Remek párost alkotnak Pamela Andersonnal, a legviccesebb jelenet számomra egyértelműen az volt, amikor Drebin sötétítő függönnyel eltakart lakásán tartózkodnak, Kevin Durand gonosz karaktere pedig távcsővel figyeli őket. Rég nevettem ekkorát moziban.

A poénok jelentős része működik, ez az arány nagyjából 80-85% volt az én meglátásom szerint. Ami nem működött, azt szubjektív módon én nem találtam viccesnek (van ilyen), a maradékot pedig a nyelvi akadályok számlájára lehet írni. Remek a szinkron, de vannak viccek, amit egész egyszerűen nem lehet másik nyelvre lefordítani (ha jól emlékszem, ez néhol probléma volt az eredeti trilógiában is).

Az egyik produceri székben Seth MacFarlane-t találjuk, aki a legtöbbeknek a Family Guy atyjaként lesz ismerős, és gyanítom, hogy a néhány kissé talán túlságosan elnyújtott poén (ettől még viccesek) az ő számlájára írható, biztos vagyok benne, hogy sajnos lesznek olyanok, akiknek némelyik túl hosszú lesz.



Néhány akciójelenet kissé túlnyújtott, de annyi baj legyen (fotó: Paramount Pictures)

Maga a történet nem nagy megfejtés, de az alkotók egyébként mesterien hasznosították a 21. század aktuális témaköreit. Nagy szerepet kap az óriási léptékekben fejlődő technológia, vagy az a sokat hangoztatott „szóbeszéd” is, hogy a szupergazdagok egy előre felépített, rejtett erősségben élnék túl a világvégét. A különbség itt az, hogy Danny Huston techmágnás főgonosza, aki ezt az összeomlást elő akarja idézni egy olyan szerkezettel, amely mindenkit megvadít (így akarja „tiszta lappal” újraindítani a világot, amely jó áthallás a „great reset” irányába), így hőseinkre hárul, hogy megmentsék a világot.

Végül pedig egy személyesebb szál. Nem vagyok biztos benne még most sem, de a film első jelenete mintha utalás (esetleg tisztelgés?) lett volna Christopher Nolan A sötét lovagjának szintén nyitójelenete előtt. Nolan Batman-trilógiáját mind a mai napig a kedvenceim között tartom számon, az ominózus bankos jelenet A sötét lovagból pedig úgy általában is az egyik kedvenc filmes jelenetem. Már a Csupasz pisztoly nyitánya alatt is volt egy olyan érzésem, hogy ez bizony annak a megidézése, egy későbbi, őrsön játszódó párbeszéd (kiderül, hogy az elkövetők nem ismerték egymást), csak még inkább megerősített benne. Nyilván ezen a ponton elfogult vagyok, de ez nálam egyértelmű telitalálat volt, még akkor is, ha a Csupasz pisztolyban megörökített változat kissé talán túljátszott volt.

A 2025-ös Csupasz pisztoly messze nem hibátlan, de még így is az elmúlt évek egyik legjobb vígjátéka (nem mintha olyan nagy lenne a konkurencia…), merész, helyenként komolyan lerázza a politikai korrektséget, meg meri bontani az aktuális trendeket, ami mindenképpen hatalmas piros pont. Nem mondom, hogy mindenki számára emészthető ez a fajta humor (a régi trilógia sem volt mindenki számára az), s bizonyos jeleneteket egész egyszerűen túljátszottnak, esetleg túlnyújtottnak éreztem, de aki amúgy egy pörgős, nem túlgondolós, vicces akcióvígjátékkal akar lazítani a nyáron, annak mindenképpen csak ajánlani tudom.

Azt pedig remélem, hogy a Csupasz pisztoly talán fordít a trendeken, és több jó vígjátékot kapunk a jövőben, mert a politikai korrektség és a woke első áldozata mindig a humor lesz. Nem hiába mondják többször is a film alatt: régen minden jobb volt.

