Háború :: 2025. augusztus 12. 11:52 ::

Orosz katonai vezető elleni merénylet meghiúsításáról számolt be az FSZB

Egy magas rangú védelmi minisztériumi tisztviselő elleni pokolgépes terrorcselekményt akadályozott meg az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) a moszkvai régióban, a gyanúsítottat őrizetbe vették - közölte kedden a szolgálat közkapcsolati központja.

A Moszkvában kiadott tájékoztatás szerint a gyanúsítottat, egy Voron (Varjú) fedőnevű, 1989-es születésű orosz-ukrán kettős állampolgárt egy harmadik országban szervezték be. A férfi a Telegramon kapott utasításoknak megfelelően, gépkocsit vásárolt az ukrán szolgálatoktól kapott pénzen, amelyben improvizált pokolgépet rejtett el, több mint 60 kilogramm robbanóanyaggal megtöltve. Az autót egy olyan helyen kellett volna leparkolnia és felrobbantania, amelynek közelében a célszemély el szokott haladni. A gyanúsítottat az M-4-es autópályán vették őrizetbe, amint a terrorcselekmény tervezett helyszínére tartott.

"A kihallgatás során (a gyanúsított) beismerő vallomást tett az ellenséges titkosszolgálatokkal való együttműködéséről, melynek keretében felajánlották neki, hogy visszatérhet szülőhazájába, és a terrortámadás elkövetéséért cserébe elkerülheti a mozgósítást az ukrán fegyveres erőkbe" - hangzott a közlemény.

Az FSZB rosztovi parancsnokságának nyomozó osztálya egyebek mellett hazaárulás, valamint robbanóanyagok és robbanószerkezetek illegális gyártása, tárolása, szállítása címen indított büntetőeljárást. Ha bűnösnek találják, a gyanúsítottra akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható.

(MTI)