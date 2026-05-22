Külföld :: 2026. május 22. 23:15 ::

A NATO-n belüli bizonytalanság és kiszámíthatatlanság nyugtalanítja a cseh elnököt

Nyugtalanítónak nevezte a NATO-n belül szerinte kialakult bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot Petr Pavel cseh államfő pénteken a prágai Globsec biztonságpolitikai konferencián az amerikai elnök bejelentésére reagálva, miszerint az Egyesült Államok további 5000 katonát küld Lengyelországba.

A hadseregek létszámát, illetve a katonák áthelyezését illető információkat korábban a szövetségesek mindig előzetesen közölték partnereikkel - jegyezte meg Petr Pavel.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy az Egyesült Államok további 5000 katonát küld Lengyelországba. Washington három héttel ezelőtt viszont azt közölte, hogy 5000 katonával csökkenti a Németországban állomásozó amerikai katonák létszámát.

A nyugat-európai, főleg német média korábban arról cikkezett, vajon a Németországban állomásozó amerikai katonák egy részének visszahívásával az Egyesült Államok nem európai szövetségeseit akarja-e büntetni azért, mert nem voltak hajlandóak bekapcsolódni a közel-keleti hadműveletekbe.

Petr Pavel szerint az újabb amerikai katonák Lengyelországba vezénylése minden jel szerint anélkül történt, hogy erről Washington tájékoztatta volna szövetségeseit.

Különösnek nevezte, hogy nagy valószínűséggel Alexus Grynkewich amerikai tábornok, a NATO európai erőinek főparancsnoka sem kapott előzetes tájékoztatást. "Bízom azonban abban, hogy ezeket az ügyeket a NATO-n belül végül is standard módon megoldjuk" - tette hozzá az elnök. Hangsúlyozta, hogy a katonák esetleges áthelyezését egyik helyről a másikra az Egyesült Államok és európai szövetségesei között a NATO-ban "egyeztetni kell".

Az amerikai katonák Lengyelországba küldéséről a péntek esti panelbeszélgetésen Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is beszélt. "Külön megelégedéssel tölt el, hogy sikerült (VPutyint is megzavarnunk. Gőze sincs, mit teszünk. Így kell csinálni a stratégiai félrevezetéseket" - jegyezte meg ironikusan meg a lengyel diplomácia vezetője.

Az Ukrajnával és a transzatlanti kapcsolatokkal foglalkozó beszélgetésen Johann Wadephul német külügyminiszter is részt vett.

A júliusi ankarai csúcstalálkozóján a NATO Radoslaw Sikorski szerint ellenőrizni fogja, melyik ország hogyan teljesíti a tavalyi hágai csúcstalálkozón vállalt kötelezettségeit. "Meglátjuk, ki jár jó úton, és ki nem" - jegyezte meg.

(MTI)