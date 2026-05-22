Háború :: 2026. május 22. 23:34 ::

Az ENSZ-t is is aggasztja a Luhanszk megyei iskolát ért csapás híre

Aggodalmát fejezte ki az ENSZ pénteken Oroszország kijelentései miatt, amely Ukrajnát vádolta azzal, hogy halálos támadást hajtott végre a kelet-ukrajnai Luhanszk megye orosz kézen lévő övezetében fekvő Sztarobelszki Pedagógiai Szakközépiskola diákkollégiuma ellen.

"Aggodalommal figyeljük az orosz erők által megszállva tartott ukrajnai övezetben lévő szakközépiskola diákkollégiuma és hálóterme elleni éjszakai támadással kapcsolatos információkat" – hangsúlyozta közleményében Stéphane Dujarric, az ENSZ-főtitkár szóvivője.

Vanessa Frazier, a főtitkár különmegbízottja megerősítette az aggodalmat az ENSZ Biztonsági Tanácsának Oroszország kérésére sürgősséggel összehívott ülésén.

"Elítélek minden, polgári személy és civil létesítmények elleni támadást" – monda a különmegbízott, megjegyezve, hogy az ENSZ-nek, amelynek nincs bejárása a megszállva tartott övezetbe, így nem ismeri a támadás részleteit.

(MTI)