Hadiüzemre mért csapásról számolt be az orosz védelmi tárca

Egy ukrán hadiipari vállalatra, nagy hatótávolságú drónok gyártóüzemeire és tárolóhelyeire, lőszerraktárakra, valamint az ukrán fegyveres erők egy kiképzőközpontjára mért csapást harci repülőkkel, drónokkal és tüzérséggel az elmúlt nap folyamán az orosz hadsereg – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca azt írta, hogy Szumi megyében orosz Szu-34-es repülőgépek és Gerany drónok az ukrán 144. önálló gépesített dandár mintegy félszáz katonáját, egy lőszerraktárát, tíz külföldi gyártmányú katonai járművét - köztük két Abrams harckocsit és négy Bradley gyalogsági harcjárművet -, valamint egyéb eszközeit semmisítette meg.

A keddi hadijelentés szerint az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott nyomulni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a haditechnikai eszközök között sorolt fel, hat páncélozott harcjárművet, két amerikai M777-es vontatott tarackot, hat irányított légibombát, továbbá 179 repülőgép típusú drónt.

Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója a Pervij Kanal tévécsatorán megerősítette azt az állítást, miszerint orosz hadsereg elvágta a Dobropillja és Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) közötti utat. Kimavkovszkik szerint több ukrán alegység került "tűzzsákba" Kleban-Bik település közelében, Kosztyantyinivka mellett, és nincs több lehetőségük a visszavonulásra.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. Több Volgamenti város repterének forgalmát átmenetileg felfüggesztették.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak "a kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete kedden közölte a TASZSZ hírügynökséggel, hogy orosz területeken ukrán csapások következtében 22 civil életét vesztette, 105 pedig - köztük 6 gyermek - megsebesült. A legtöbb áldozatot a luhanszki és a belgorodi régióból jelentették, de dróntámadás ért donyecki, kurszki, brjanszki, herszoni és zaporizzjai települést is.

Mirosnyik szerint az ukrán fél betakarítási időszakban mezőgazdasági gépeket, de teher- és személyszállító járműveket is támad.

