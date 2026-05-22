Külföld :: 2026. május 22. 22:57 ::

Lemondott Trump kémfőnöke

Lemondott Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója pénteken.

A szövetségi hírszerző szerveket tömörítő Nemzeti Hírszerzés vezetője családi okokkal indokolta távozását, elhatározását Donald Trump elnökkel szintén pénteken közölte.

A döntés hátterében férjének betegsége áll, a csontrák egy rendkívül ritka fajtája, amelyet a közelmúltban diagnosztizáltak - derül ki Tulsi Gabbard hivatalos lemondó leveléből, amelyben azt is közölte, hogy június 30-án távozik a hírszerzési vezetői tisztségből.

Egyben azt írta, "hálás vagyok a felém megnyilvánuló bizalomért és a lehetőségért, hogy igazgatóként vezethettem a Nemzeti Hírszerzés Igazgatóságát másfél éven keresztül". Hozzátette, hogy teljes mértékben férje oldalán akar állni a betegséggel folytatott küzdelemben a következő hetekben és hónapokban, ami nem teszi lehetővé, hogy jelenleg közhivatalt vállaljon.

(MTI)