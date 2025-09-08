Háború :: 2025. szeptember 8. 10:53 ::

Házi készítésű gépfegyverrel támadtak autóbusz utasaira Jeruzsálemben

Két terrorista lövésekkel autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel, négyen meghaltak, több mint tízen megsebesültek, egy ember állapota továbbra is életveszélyes - jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.

Jeruzsálem Ramot nevű lakónegyedében a reggeli közlekedési dugóban egy kereszteződésben veszteglő zsúfolt autóbusz utasaira lőttek rá. A merénylőket a helyszínen agyonlőtték.

Tizenöten sebesültek meg, a katonai rádió jelentése szerint közülük öt embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a kiérkező rohammentősök. A mentőszolgálat jelentése szerint négyen közülük kórházba szállításuk után belehaltak sérüléseikbe.

Az első jelentések szerint két fegyveres merénylő lövöldözött a kereszteződésben, akik házi készítésű gépfegyverrel hajtották végre a támadást.

(MTI nyomán)