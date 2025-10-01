Háború :: 2025. október 1. 21:18 ::

Bloomberg: az oroszok államosíthatják a náluk működő európai cégeket, ha az EU belenyúl a lefoglalt orosz vagyonba

Oroszország államosíthatja és egy új privatizációs mechanizmussal gyorsan el is adhatja a területén lévő, de külföldi tulajdonú eszközöket, ha az Európa belenyúl a nála lévő lefoglalt orosz vagyonba – írja a Bloomberg egy, az orosz kormányhoz közel álló forrásra hivatkozva.

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden írt alá egy rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy állami tulajdonú pénzügyi eszközöket egy speciális eljárás keretében a korábbinál gyorsabban értékesítsenek. A Bloomberg forrása szerint a rendelet célja, hogy minél gyorsabban privatizálni tudják majd az esetlegesen államosított külföldi vállalatokat.

Az Európai Unió az orosz-ukrán háború kitörése után nagyjából 250 milliárd euró (több mint 100 ezer milliárd forint) orosz vagyont foglalt le. Ennek kamatait rendszeresen Ukrajnának adják, de a vagyonhoz eddig nem nyúltak hozzá, mert a visszaszolgáltatás lehetőségét jó ütőkártyának tartják Oroszországgal szemben.

Az EU vezetésében azonban már tavaly pedzegetni kezdték, hogy ezt, vagy ennek egy részét valamilyen formában Ukrajnának adnák. A terv az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kapott, a mostani verzió szerint a lefoglalt vagyonból jóvátételi kölcsönt nyújtanának Ukrajnának.

A Bloomberg forrása szerint, ha az EU elkezdené elkölteni a lefoglalt vagyont, az oroszok hasonló válaszlépésekkel reagálnának. Oroszországban máig több száz európai cég működik, köztük az UniCredit, a Raiffeisen és a magyar OTP Bank.

