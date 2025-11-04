Háború :: 2025. november 4. 17:14 ::

Kupjanszki és pokrovszki kitörési kísérletek meghiúsításáról számolt be az orosz védelmi minisztérium

A Harkov megyei Kupjanszknál egy alkalommal, a donyecki régióban lévő Pokrovszknál (orosz nevén: Krasznoarmejszk) pedig tízszer próbálkoztak meg eredménytelenül kitörni az ukrán egységek az elmúlt nap folyamán, utóbbi városnál három ukrán kísérletet is visszavertek az orosz fegyveres erők - közölte kedden a moszkvai katonai tárca.

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök október 26-án arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket az orosz hadsereg bekerítette.

A keddi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadiipart ellátó energetikai és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, valamint egy tüzérségi lőszergyárat, egy üzemanyagraktárt, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 204 repülőgép típusú drónt.

(MTI)