Háború :: 2025. november 19. 15:55 ::

Ezúttal egy libanoni menekülttáborban rendeztek vérfürdőt a zsidók

Tizenhárom ember meghalt, és többen megsebesültek egy izraeli légicsapásban a dél-libanoni Szidón városában – közölte kedden a libanoni egészségügyi minisztérium a Reuters nemzetközi hírügynökség szerint. Az izraeli hadsereg azt állította, hogy fegyvereseket támadott, akik egy kiképzőlétesítményben tevékenykedtek a zsúfolt Ain al-Hilweh palesztin menekülttáborban, Szidón közelében.



Fotó: Mahmoud Zayyat / AFP

Az izraeli hadsereg állítása szerint a komplexumot a Hamász használta Izrael elleni támadások végrehajtására.

A Hamász azonban rámutatott, hogy Izrael a menekülttábor lakói által használt nyílt sportpályát támadta meg, Libanonban pedig nincsenek is katonai létesítmények a menekülttáborokban. Azt írták: "a cionista megszálló hadsereg állításai és vádaskodásai, miszerint a célpont egy »a mozgalomhoz tartozó kiképzőtábor«, puszta kitaláció és hazugság, amelynek célja a bűnös agresszió igazolása".

Az izraeli hadsereg továbbra is öt állást tart fenn Libanonban, és gyakran hajt végre légicsapásokat az ország déli részén.