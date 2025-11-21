Háború :: 2025. november 21. 23:25 ::

Tusk: háború idején nincs "de"

Az orosz ihletésű vagy szervezésű és "az állami terrorizmus jegyeit magán viselő" lengyelországi szabotázsakciók célja az ország destabilizálása és meggyengítése - jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök pénteken a varsói parlamentben.

A múlt hét végén robbanás rongálta meg az Ukrajnába is átvezető Varsó-Lublin vasútvonalat, amit Tusk már akkor példa nélkül álló szabotázsakciónak nevezett.

Lengyelország azonosította a robbantásért felelős két személyt - mondta kedden Tusk, hozzátéve, hogy az orosz felderítéssel együttműködő ukránokról van szó, akik tettük után Fehéroroszországba menekültek.

Varsó kérte a körözött ukránok kiadatását Fehéroroszországtól, és bezárta a gdanski orosz konzultátust, amely a még működő utolsó ilyen orosz diplomáciai képviselet volt az országban, továbbá több ezer katonát vezényelt a stratégiai fontosságú hazai infrastruktúra védelmére.

Moszkva visszautasítja, hogy köze volna az incidenshez, oroszellenességgel vádolta meg a lengyel kormányt, és bejelentette, hogy hozzá hasonló módon korlátozza az oroszországi lengyel diplomáciai és konzuli jelenlétet.

"A minapi események után nincs semmilyen illúzió: Oroszország az országunk destabilizálására irányuló hibrid háború újabb szakaszát nyitotta meg" - mondta Tusk pénteken a parlamentben.

"A Kreml szolgálatai által sugalmazott, illetve általuk közvetlenül szervezett szabotázsakciók átlépték a kritikus határt, most már állami terrorizmusról beszélhetünk" - tette hozzá.

A miniszterelnök felszólította a képviselőket, hogy ne ismételgessék a moszkvai propaganda hazugságait. "Támogassák Ukrajnát az Oroszország elleni háborújában mindenféle »de« nélkül"- mondta.

Üzenetét elsősorban a jobboldali ellenzékhez, valamint az elnöki hivatalhoz intézve Tusk kérte őket: ne vonják kétségbe az európai egységet. "Háború idején nincsen »de«, vagy Lengyelország mellett, vagy ellene van valaki, különösen ami a nemzetbiztonságra vonatkozik az orosz fenyegetéssel szemben" - hangsúlyozta.

A fehérorosz hatóságok pénteken megerősítették, hogy a két gyanúsított a területükre lépett, és a minszki külügyminisztérium bejelentette, hogy intézkedéseket hoztak "a Lengyelország területén bűncselekmények elkövetésével gyanúsított két ukrán állampolgár tartózkodási helyének megállapítására", és ennek megtörténte, valamint a gyanúsítottak őrizetbe vétele után megvizsgálják a lengyel kiadatási kérelmet.

(MTI)