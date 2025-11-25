Háború :: 2025. november 25. 07:04 ::

Zelenszkij: kényes kérdéseket kell megvitatni az amerikai elnökkel

Az ukrajnai rendezésről szóló, az Egyesült Államokkal és Európával jelenleg tárgyalt béketerv ugyan "helyes" pontokat tartalmaz, de a kényes kérdéseket Donald Trump amerikai elnökkel kell megvitatni - jelentette ki hétfő esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij.

"Mostanra, Genf (a genfi tárgyalások) után, kevesebb pont maradt, már nem 28, és sok helyes elem került beépítésre ebbe a keretbe" - mondta Zelenszkij.

"Csapatunk már ma beszámolt a lépések új tervezetéről, és ez valóban a helyes megközelítés. Az érzékeny kérdéseket, a legkényesebb pontokat Trump elnökkel fogom megbeszélni" - hangsúlyozta az elnök.

(MTI nyomán)