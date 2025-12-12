Háború :: 2025. december 12. 16:34 ::

Orosz tábornok: "piszkos bomba" felrobbantására képezi ki embereit az Ukrán Biztonsági Szolgálat

Radioaktív izotópokat és robbanóanyagot tartalmazó "piszkos bomba" zsúfolt helyen való felrobbantására képezi embereit az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) - jelentette be Alekszandr Rtyiscsev vezérőrnagy, az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőinek parancsnoka pénteken Moszkvában

"Az egyik képzési irány (az SZBU-nál) az ionizáló sugárzás forrásainak ellopását, robbanószerkezetek gyártását és felrobbantásukat modellezi olyan helyeken, ahol tömegesen gyűlnek össze emberek" - mondta.

Rtyiscsev kiemelte Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij volt kabinetfőnökének különleges szerepét a "nukleáris zsarolási kísérletekben". A tábornok szerint ő felügyelte a kiégett nukleáris fűtőelemek Ukrajnába történő bevitelének megszervezését, logisztikáját és az ezzel kapcsolatos pénzmozgásokat, anélkül, hogy erről értesítette volna a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ) és más illetékes szervezeteket. Azt állította, hogy a szállítási útvonalak Lengyelországon és Románián keresztül vezettek.

A vezérőrnagy azt hangoztatta, hogy ez magában hordozta a később "idegen zászló alatt" bevetendő "piszkos bomba" létrehozásának kockázatát. Rámutatott, hogy ilyen bomba kifejlesztéséhez nemcsak kiégett nukleáris fűtőelemeket, hanem kalibráló sugárforrásokat is fel lehet használni.

Rtyiscsev szerint Kijev szándékosan teremt kockázatos helyzetet a zaporizzsjai atomerőműben. Arra figyelmeztetett, hogy egy, az orosz-ukrán határon történő sugárzásbaleset esetén a veszélyes anyagok Európa jelentős részét elérnék. Azzal vádolta a Nyugatot, hogy az Ukrajnának nyújtott segítségével a nukleáris anyagok kezelésére vonatkozó szabályok megsértésére "provokálja" Kijevet, ami több európai országot is a környezeti katasztrófa szélére sodorhatja.

Beszámolója értelmében az ukrán fél a háború folyamán eddig több mint 600 esetben alkalmazott tömegoszlató és egyéb mérgező anyagokat. Közölte, hogy Kijev 2025-ben további több mint 200 ezer gázálarcot és vegyvédelmi ruhát kért a NATO-tól, hozzátéve, hogy a vegyifegyver-tilalmi egyezmény követelményeivel ellentétben Ukrajna nyíltan fenntartja magának a harci mérgezőanyagok alkalmazásának lehetőségét.

A tábornok azt állította, hogy a Donald Trump amerikai elnök által megszüntetett Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) részese volt gyógyszerek ukránokon történő tesztelésének ukrajnai biolaboratóriumokban.

"A Tucker Carlson amerikai újságírónak 2025 augusztusában adott interjújában Dave Collum, a szerveskémia professzora a Cornell Egyetemen megerősítette, hogy 38 laboratóriumban gyógyszereket teszteltek az ukrán lakosságon" - hangsúlyozta Rtyiscsev.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a kísérletek titokban tartása érdekében az összes folyamatot nem katonai, hanem polgári ügynökségek és nem kormányzati szervezetek végezték. "Az egyik ilyen szervezet a USAID" - nyilatkozott a tábornok.

(MTI)