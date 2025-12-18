Háború :: 2025. december 18. 12:41 ::

Energetikai létesítmények elleni támadásról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Csapást mért az orosz hadsereg az ukrán energiainfrastruktúra katonai célokra használt objektumaira, valamint nagy hatótávolságú támadó pilóta nélküli repülőgépeket összeszerelő műhelyekre és ilyen eszközöket tároló raktárakra - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, folytatták a donyecki régióban lévő Mirnohradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, valamint Rodinszke és Hrisine "megtisztítását", továbbá Sevcsenko felől visszavertek egy támadást, amelynek célja a pokrovszki ipari övezet északi részébe való behatolás volt.

A tájékoztató szerint több mint 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel még lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, 17 páncélozott harcjárművet, három amerikai M777-es vontatott 155 milliméteres tarackot, továbbá 216 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat sajtóirodája (SZVR) csütörtöki közleményében nyugati diplomáciai körökre hivatkozva azt állította, hogy a Kijevben kirobbant korrupciós botrány az ukrán fegyveres erők moráljának hirtelen romlásához vezetett a fronton, "egyre több újonc hagyja el a pozícióját, nem kívánva meghalni vagy megsebesülni azért, hogy Zelenszkij csapata feltöltse a külföldi bankokban lévő számláit". Az SZVR szerint gyorsan hanyatlik Alekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok tekintélye.

"A tiszti állomány körében az a vélemény uralkodik, hogy a fronton elszenvedett vereségek akár hasznosak is lehetnek, ha a jelenlegi főparancsnok lemondásához vezetnek" - áll a közleményben.

Az orosz kémszolgálat tudni véli, hogy a kialakult helyzetben az ukránoknak már több mint a fele a tűzszünet érdekében hajlandó elismerni Oroszország szuverenitását az elfoglalt területek felett, és számuk folyamatosan növekszik. Az SZVR megállapítása értelmében nyugaton úgy vélik, hogy a válság rendezése érdekében az ukrajnai elitben kemény leszámolás kezdődik majd a "Mindics-Zelenszkij-ügy" miatt, amelyért "a kijevi rezsim vezetőjének kell felelnie", ugyanakkor "nyugati diplomaták nem zárják ki az elkeseredett polgárok részéről történő leszámolást sem".

(MTI nyomán)