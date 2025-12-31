Háború :: 2025. december 31. 08:20 ::

Zelenszkij újabban már hetente találkozni szeretne Trumppal

Volodimir Zelenszkij újabb ukrán-amerikai csúcstalálkozót jelentett be január elejére.

Az ukrajnai vezető Telegram-csatornáján közölte, hogy előbb január 3-án Ukrajnában összeül a kijevi vezetést támogató országok koalíciója a nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén, január 6-ra pedig csúcstalálkozót terveznek Franciaországban. Mint mondta, reménykedik egy újabb találkozóban Donald Trump amerikai elnökkel, illetve európai állam- és kormányfőkkel.

"Hálásak vagyunk Trump elnök csapatának, amiért kész mindkét formátumban részt venni" - mondta. Hozzátette, hogy a nemzetbiztonsági tanácsadók január 7-én ismét összeülnek majd, hogy "finomítsanak a részleteken".

Zelenszkij a hétvégén Floridában találkozott az amerikai elnökkel, hogy az ukrajnai béketervről tárgyaljanak.

(MTI nyomán)