Háború :: 2026. január 15. 20:55 ::

Tűzszünet zsidó módra: lebombázták a Hamász egyik magas rangú tisztségviselőjét

Izraeli légicsapás végezett csütörtökön a Hamász fegyveres ágának egyik magas rangú tisztségviselőjével a Gázai övezetben - közölte a palesztin szervezet.

A Hamász szerint Mohammed al-Holi az övezet középső részén található Deir al-Balahban hét fegyveres halálát okozó izraeli bombázásban vesztette életét.

Az övezet egészségügyi hatóságai közölték, hogy a halottak között van egy 16 éves fiatal is.

Az izraeli hadsereg a nap folyamán arról számolt be, hogy egy olyan "szélsőségessel" végeztek az övezet déli részén, aki átlépte a demarkációs vonalat, amelyen túli terület már az izraeli csapatok ellenőrzése alatt áll. A hadsereg állítása szerint "közvetlenül fenyegető" módon közelített a katonákhoz, akik emiatt "kénytelenek voltak" tüzet nyitni rá.

A Vafa palesztin hírügynökség azt jelentette, hogy az izraeli hadsereg civilekre nyitott tüzet Rafahban, megölve két embert az al-alami kereszteződés környékén.

(MTI nyomán)