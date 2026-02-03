Háború, Zsidóbűnözés :: 2026. február 3. 21:17 ::

Franciaország népirtásban való bűnrészesség miatt elfogatóparancsot adott ki két zsidó nő ellen - a hajuk szála sem fog görbülni

A „9-es behívóparancs” (Cáv 9 –צו 9) nevű szélsőséges izraeli csoportot 2024 januárjában alapította mintegy 50 zsidó telepes, illetve a hadsereg tartalékos állományú katonája. A mára közel 450 főre növekedett társulat tagjai a Jordániából kiinduló, s a megszállt Ciszjordánián, illetve Izraelen keresztül a Gázai övezetbe tartó humanitárius segélyszállítmányok feltartóztatásával, megrongálásával és kirablásával a Hamász által 2023. október 7-én elhurcolt izraeliek szabadon engedését kívánták elérni. Franciaország nemzetközi elfogatóparancsot adott ki két francia-izraeli állampolgárságú zsidó nő ellen - írja a middleeasteye.net és ynet.co.il.



Níli Kupfer-Naouri és Rachel Touitou - bűnrészesek a népirtásban (fotó: Instagram)

A „9-es behívóparancs” csoport tevékenységével kapcsolatban megjegyezzük: a szélsőséges zsidó alakulat 2024 januári létrejötte előtt legalább kétszer került sor fogolycserére Izrael és a palesztin ellenállók között. Később azonban Izrael egyre inkább növelte a feltételeit, lassította a fogolycserét, hogy a Gázai övezetben minél inkább elhúzhassa, kiterjeszthesse a népirtást, s likvidálhassa a szabadságharcot vívó palesztin fegyveres ellenállókat. Ezen kívül legalább egy tucat izraeli túsz vesztette életét a fogva tartóikkal együtt a Gázai övezetre mért izraeli terrorbombázások következtében.

Az USA 2024 júniusában (amikor még nem a Nobel-békedíj-várományos Donald Trump volt az elnök – H. J.) szankciókkal sújtotta a Gázai övezet polgári lakosságának szánt élelmiszer- és gyógyászati segélyszállítmányokat feltartóztató, a kamionokból földre dobáló, kirabló „9-es behívóparancs” nevű zsidó csoport terroristáit. Nem sokkal később, Trump hivatalba lépése után már maga a Binjámin Netanjáhu vezette izraeli kormány vette át a „polgári kezdeményezés” munkáját azzal, hogy szinte teljesen lezárta (az egyiptomi Rafah felől is) az átkelőket a segélyszállító konvojok előtt.



A „9-es behívóparancs” garázdái által a földre kiborított segélyszállítmány (fotó: AFP)

Hogy az izraeli politikai és katonai vezetés a kitűzött cél, a népirtás elérése érdekében mennyire tartotta csupán „járulékos veszteségnek” a Gázai övezetben fogva tartott izraeli túszok, illetve az izraeli fegyveres alakulatok körében ejtett foglyok halálát, arra nem árt felidézni a „magyar” sajtóban annak idején szinte teljesen elhallgatott történetet:

Gázaváros azóta a földdel egyenlővé tett, valamikor virágzó Sadzsáijja negyedében (e sorok írója 1994 márciusában Chrudinák Alajossal járt ott, és készített riportokat a Panoráma számára) 2023. december 15-én a „Golán oroszlánjai” becenevű hírhedt dandár gyilkolászói közelről, hidegvérrel agyonlőttek három, a palesztinok fogságából a nagy felfordulást kihasználva megszökött izraeli foglyot. A három izraeli a sikeres szökés után bemenekült egy romos épületbe, majd onnan meztelen felsőtesttel, egyikük kezében fehér zászlóval közeledett az izraeli katonák állása felé. A fehér zászlószerű ruhára élelmiszermaradékkal héberül a következő volt írva: „Segítsetek! 3 fogoly”. A közeledő három megszökött fogolyra egy izraeli mesterlövész egészen közelről tüzet nyitott, s közülük kettőt agyonlőtt. A harmadiknak sikerült bemenekülnie egy közeli épületbe, ahonnan héberül azt kiabálta, hogy „segítség!”. Egy izraeli parancsnok erre fölszólította, hogy jöjjön ki az épületből, s amikor ezt megtette, a katonák őt is agyonlőtték.



Az izraeli foglyok által lengetett, ételmaradékkal írt fehér zászló (fotó: izraeli hadsereg szóvivősége)

A francia hatóságok nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki két francia-izraeli állampolgárságú nő, Níli Kupfer-Naouri ügyvéd, a Jiszráél Lá-Necáh (Izrael örökké – ישראל לנצח) nevű, franciaországi zsidó cionista alapítvány elnöke és Rachel Touitou, a „9-es behívóparancs” szóvivője ellen. Az Izraelben élő, de francia állampolgársággal is rendelkező két nőt a francia hatóságok azzal gyanúsítják, hogy a Gázai övezetben elkövetett izraeli népirtás során tevékenyen részt vettek a palesztin enklávéba irányuló segélyszállítmányok feltartóztatásában és kirablásában. A francia hatóságok a két nőt a népirtásban való bűnrészességgel és népirtásra való felbujtással gyanúsítják.



A földre dobálják az éhező gázaiaknak szánt segélyszállítmány Isten ajándékai (fotó: Ibrahím Hamad)

Az elfogatóparancsot a franciák kiadták, mi meg biztosak vagyunk abban, hogy a fajvédő, népirtó Izrael nem adja ki őket. De még az is előfordulhat, hogy Schmidt Mária, a XXI. Század Intézet főigazgatója díszvendégként meghívja őket egy nemzetközi konferenciára Budapestre.



A „9-es behívóparancs” aktivistái a niccánai határátkelőnél megakadályozzák a segélyszállító kamionok belépését a Gázai övezetbe (fotó: AFP)

Hering J. – Kuruc.info