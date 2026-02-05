Háború :: 2026. február 5. 15:57 ::

Ukrajnának dolgozó hekkert ítéltek el hazaárulásért Oroszországban

Tizenhat év börtönre ítéltek hazaárulás miatt egy Ukrajnának dolgozó orosz hekkert Oroszországban - közölte csütörtökön az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közkapcsolati központja.

"Hatályba lépett a Kemerovói Regionális Bíróság ítélete az 1987-ben született orosz állampolgár Szmirnov A. P. ellen, akit hazaárulásban találtak bűnösnek, mert segítséget nyújtott egy külföldi szervezetnek az Oroszországi Föderáció biztonságát sértő tevékenységéhez" - áll a közleményben. Szmirnovot ezért 16 év szabadságvesztésre és százezer rubel (421 000 forint) pénzbírság megfizetésére ítélték.

A közlemény szerint Szmirnov csatlakozott egy Oroszországban tiltott ukrán "terrorszervezet" Telegram-közösségéhez, amely az ukrán hírszerző szolgálatok érdekeit szolgálja, és ukrán megbízásból rosszindulatú szoftverekkel számítógépes támadásokat hajtott végre az Oroszországi Föderáció információs erőforrásai ellen, amelyek az alapvető fontosságú információs infrastruktúra működésének megzavarásához vezettek.

Szmirnov a vallomásáról készült, és az FSZB által közzétett videóban, elmondta, hogy az Ukrajnából kiinduló számítógépes támadások célpontjai között volt egy repülőtér is. "Felmentem a Telegram-csatornára, megnéztem, milyen feladatokat adnak ott, milyen szoftvert használnak. Letöltöttem ezt a szoftvert a számítógépemre. Megértettem, hogy ez a webhely kárt akart okozni az orosz infrastruktúrában".

Az FSZB emlékeztetett arra, hogy az ukrán titkosszolgálatok aktívan keresnek végrehajtókat műveleteikhez, és figyelmeztetett, hogy fel fogják kutatni, és felelősségre fogják vonni mindazokat, akik beleegyeztek az együttműködésbe.

(MTI)