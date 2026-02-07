Háború :: 2026. február 7. 21:37 ::

London árnyékflottás tankhajó lefoglalását fontolgatja

Az Egyesült Királyság fontolóra vette egy Oroszországhoz köthető, úgynevezett árnyékflottához tartozó tanker lefoglalását, ami tovább erősítené azokat az erőfeszítéseket, amelyek Moszkva szankciók alá eső olajexportjának megzavarására irányulnak – számolt be február 7-én a The Guardian brit védelmi forrásokra hivatkozva.

A tárgyalások idején Oroszország egyre inkább az úgynevezett árnyékflottára támaszkodik: olyan hajókra, amelyek a szokásos tengeri ellenőrzési rendszereken kívül működnek, és így olajat és más árukat szállítanak külföldre a nyugati szankciók megkerülésével.

Brit védelmi tisztviselők a lapnak elmondták, hogy a hajók lefoglalásának katonai lehetőségeit a szövetségesek közötti konzultációk során vitatták meg. A királyi tengerészgyalogság állítólag a múlt hónapban különleges tájékoztatót tartott a parlamenti képviselők számára az Oroszország jelentette fenyegetésekről, különös tekintettel az Északi-sarkvidékre és az északi régiókra.

Az lap által idézett résztvevők szerint a tengerészgyalogosok készek végrehajtani a hajó lefoglalására vonatkozó parancsot, ha az olyan joghatóság alá esik, ahol az ilyen intézkedés engedélyezett.

A lehetséges lépésre január 26-án, 14 európai ország által kiadott összehangolt figyelmeztetést követően került sor, amelyek szerint a Balti-tengeren és az Északi-tengeren több zászló alatt hajózó hajókat hontalan hajóként kezelhetik az orosz árnyékflotta elleni szélesebb körű fellépés részeként.

(Inden)