Az Egyesült Királyság fontolóra vette egy Oroszországhoz köthető, úgynevezett árnyékflottához tartozó tanker lefoglalását, ami tovább erősítené azokat az erőfeszítéseket, amelyek Moszkva szankciók alá eső olajexportjának megzavarására irányulnak – számolt be február 7-én a The Guardian brit védelmi forrásokra hivatkozva.
A tárgyalások idején Oroszország egyre inkább az úgynevezett árnyékflottára támaszkodik: olyan hajókra, amelyek a szokásos tengeri ellenőrzési rendszereken kívül működnek, és így olajat és más árukat szállítanak külföldre a nyugati szankciók megkerülésével.
Brit védelmi tisztviselők a lapnak elmondták, hogy a hajók lefoglalásának katonai lehetőségeit a szövetségesek közötti konzultációk során vitatták meg. A királyi tengerészgyalogság állítólag a múlt hónapban különleges tájékoztatót tartott a parlamenti képviselők számára az Oroszország jelentette fenyegetésekről, különös tekintettel az Északi-sarkvidékre és az északi régiókra.
Az lap által idézett résztvevők szerint a tengerészgyalogosok készek végrehajtani a hajó lefoglalására vonatkozó parancsot, ha az olyan joghatóság alá esik, ahol az ilyen intézkedés engedélyezett.
A lehetséges lépésre január 26-án, 14 európai ország által kiadott összehangolt figyelmeztetést követően került sor, amelyek szerint a Balti-tengeren és az Északi-tengeren több zászló alatt hajózó hajókat hontalan hajóként kezelhetik az orosz árnyékflotta elleni szélesebb körű fellépés részeként.
(Inden)