Háború :: 2026. február 18. 16:59 ::

Orosz küldöttségvezető: nehezek, de gyakorlati jellegűek voltak a genfi tárgyalások

Nehezek, de gyakorlati jellegűek voltak a genfi háromoldalú tárgyalások az ukrajnai helyzet rendezéséről - jelentette ki Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó, az orosz delegáció vezetője szerdán a kétnapos eszmecsere befejeztével a svájci nagyvárosban.

"A tárgyalások... tegnap nagyon sokáig tartottak, különböző formátumokban... ma körülbelül két órán át. Nehezek, de gyakorlati jellegűek voltak" - mondta Megyinszkij.

Hozzátette, hogy a rendezési tárgyalások következő fordulóját a közeljövőben fogják megtartani. Az Interfax hírügynökség szerint az orosz küldöttség szerdán visszatér Moszkvába.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Moszkvában közölte, hogy az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségének részvételével tartott tárgyalások során az orosz küldöttség közvetlen jelentéseket küldött Vlagyimir Putyin elnöknek.

Nem válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy a genfi tárgyalásokon megvitatták-e Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij esetleges találkozójának lehetőségét.

"Bármely olyan lépés, amely elvezethet a helyzet rendezéséhez vagy elősegítheti azt, nagy jelentőséggel bír" - mondta a Sputnik rádió adásában Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Az első háromoldalú biztonsági konzultációk Abu-Dzabiban zajlottak, a második fordulót ugyanott február 4-5-én tartották meg. Utóbbi eredményei alapján Steven Witkoff amerikai elnöki különmegbízott bejelentette, hogy Moszkva és Kijev 314 hadifogoly cseréjéről állapodott meg.

(MTI nyomán)