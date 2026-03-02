Háború :: 2026. március 2. 19:36 ::

Iráni nemzetbiztonsági tanácsi titkár: az ország felkészült egy elhúzódó háborúra

Irán felkészült egy elhúzódó háborúra - jelentette ki hétfőn Ali Laridzsáni, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára.

"Irán, ellentétben az Egyesült Államokkal, felkészült egy hosszan tartó háborúra" - hangoztatta Laridzsáni az X-en. "Ahogy az utóbbi háromszáz évben, úgy most sem Irán kezdett háborút, bátor fegyveres erőink nem vesznek részt semmiféle támadásban, csak védekezésben" - tette hozzá. A magas rangú tisztségviselő szerint az irániak halált megvető bátorsággal fognak védekezni, nem számít, hogy ennek mi lesz az ára, és "az ellenség meg fogja bánni, hogy elszámította magát".

Szombat reggel Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapások végeztek Ali Hamenei ajatollahval, Irán legfőbb politikai és vallási vezetőjével, valamint családjának több tagjával és magas rangú katonai parancsnokokkal. A bombázásnak számos civil is áldozatul esett. Az Iszlám Köztársaság több támadási hullámban vágott vissza Izraelnek, valamint az Egyesült Államoknak közel-keleti támaszpontjai elleni légicsapásokkal.

Maszúd Peszeskján iráni elnök Szejed Madzsid Ibn ar-Rezát nevezte ki hétfőn a védelmi minisztérium ügyvivő vezetőjének amiatt, hogy szintén egy szombati légitámadásban életét vesztette Aziz Naszirzadeh tárcavezető. Ibn ar-Reza mint a Forradalmi Gárda elithadsereg egyik dandártábornoka korábban Naszirzadeh helyettese volt - ismertette az IRNA iráni hírügynökség.

A Forradalmi Gárda hétfői közlése szerint az Egyesült Államokhoz és Izraelhez kapcsolódó több mint ötszáz katonai és hatvan stratégiai célpontra mértek csapást a régióban. Az iráni elitalakulat szerint több mint hétszáz drónt vetettek be, és rakéták százait lőtték ki a célpontok ellen.

(MTI)