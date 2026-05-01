A lengyel elnök új alkotmány kidolgozását kezdeményezi - Tusk hallani sem akar róla

Új lengyel alkotmány kidolgozását kezdeményezi Karol Nawrocki lengyel elnök, az erre hivatott tanács első tagjait a május 3-i állami ünnepen, az alkotmány napján nevezik ki - jelentette be pénteken Rafal Leskiewicz lengyel államfői szóvivő.

A szóvivő a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióban elmondta: az elnök tanácsadó testületeként létrehozandó alkotmányügyi tanácsba a parlamenti frakciók képviselőit és szakértőket hívtak meg.

Az alaptörvényt politikai konszenzussal kell kidolgozni - húzta alá Leskiewicz. Fontosnak nevezte, hogy a tervezet kidolgozásakor "különféle nézeteket és véleményeket" ütköztessenek össze. A közös munka eredményeként megfogalmazott projektet pedig a parlamentnek kell majd jóváhagynia, és a megerősítéséhez népszavazás is szükséges - utalt a szóvivő a lengyel jogrendre.

A tervezetet Karol Nawrocki hivatali idejének végéig, 2030-ig dolgoznák ki - jelezte Leskiewicz. Felidézte: az új alkotmány kidolgozását az elnök már a beiktatásakor, tavaly augusztusban kilátásba helyezte.

Az elnöki szóvivő által bemutatott kezdeményezést azonnal elutasította Donald Tusk kormányfő, aki vasárnap az X-en azt írta: "Karol Nawrocki úr bejelentette, hogy egy új alkotmányon fog dolgozni. Azt javaslom, hogy kezdje a munkát a jelenlegi betartásával."

Krzysztof Gawkowski kormányfőhelyettes kijelentette: az ő frakciója, a kormánykoalíciós Baloldal nem fog együttműködni az államfővel és az ellenzéki pártokkal az új alkotmány témájában, mert ez "nem volna összhangban a baloldali és a demokratikus értékekkel".

Nawrocki kezdeményezése az alkotmány most vasárnap ünnepelt napjához kötődik, amikor az első korszerű, demokratikus európai alaptörvény, a lengyel alkotmány 1791. május 3-án történt elfogadására emlékeznek. Világviszonylatban ez volt a második demokratikus, írott alaptörvény az 1787-ben elfogadott amerikai alkotmány után.

A jelenlegi alkotmányt a lengyel parlament két házának együttes ülésén hagyták jóvá 1997 áprilisában, elfogadását egy hónappal később népszavazáson erősítették meg. Az alaptörvényt a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság az előző években többször elavultnak és posztkommunistának minősítette. Tusk viszont úgy látja: a jelenlegi alkotmány a demokrácia alapköve, és az esetleges problémák csak az alkotmányos előírások be nem tartásából erednek.

Lengyelországban minden alkotmánymódosításhoz kétharmados többségre van szükség a törvényhozásban. Ezzel a jelenlegi kormánykoalíció nem rendelkezik, az ellenzéki jelöltként megválasztott Nawrocki pedig csak széles parlamenti konszenzus útján vagy népszavazáson valósíthatná meg kezdeményezését.

Egy új alaptörvény elfogadását legutóbb Andrzej Duda előző elnök kezdeményezte a 2017-ben, szintén az alkotmány napja alkalmából. Az ügyben Duda népszavazási indítványt tett a parlamenti felsőházban, amely azonban a 2018 júliusában megtartott szavazáson elvetette a kezdeményezést.

