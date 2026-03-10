Háború :: 2026. március 10. 07:58 ::

Teherán: addig harcolunk, ameddig szükséges

Irán addig fog harcolni az Egyesült Államok és Izrael ellen, ameddig szükséges - jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kedden.

A teheráni diplomácia vezetője az amerikai PBS News tévécsatornának nyilatkozva Donald Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagált, amely szerint a háború hamarosan véget ér.

Hangoztatta: "készen állunk arra, hogy a szükséges ideig és minden alkalommal, amikor szükséges, rakétatámadásokat folytassunk ellenük".

Hozzátette: a Washingtonnal folytatott tárgyalások "már nem szerepelnek a napirenden".

Hétfőn az iráni elithadsereg, a Forradalmi Gárda is hasonlóképpen nyilatkozott. A belbiztonsági feladatokat ellátó erők szóvivője több helyi médium által ismertetett közleményében hangoztatta: "mi fogjuk eldönteni a háború végét". Hozzátette: "a régió helyzetének megoldása és jövőbeli státusza mostantól a fegyveres erőink kezében van. Az amerikai erők nem fognak véget vetni a háborúnak."

(MTI)