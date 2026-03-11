Háború :: 2026. március 11. 22:11 ::

Török elnök: a háborút meg kell állítani, mielőtt az egész régiót magával rántja

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán kijelentette: az iráni háborús konfliktust meg kell állítani, mielőtt az egész Közel-Kelet lángba borul, és diplomáciai megoldást sürgetett.

A NATO légvédelme az elmúlt héten megsemmisített két, Törökország déli térsége felé tartó iráni rakétát. A térségben NATO- és amerikai légibázisok és radarállomások találhatók; az észak-atlanti szövetség azóta megerősítette ottani védelmi kapacitásait.

Erdogan a török parlamentben tartott beszédet szerdán, és ebben kijelentette: ha a diplomáciának esélyt adnak, akkor meg lehet állítani a háborút. Azt mondta: "az érzékeny időszakra tekintettel nagyon körültekintően fogalmazunk, és óvatosan cselekszünk, hogy megvédjük Törökországot a körülötte tomboló tűztől". Hozzátette, hogy Ankara valamennyi érintett féllel kapcsolatban áll a háború lezárása érdekében.

A török elnök az Egyesült Államokat, Izraelt és Iránt egyaránt bírálta, és az Irán elleni légicsapásokat a nemzetközi jog nyilvánvaló megsértésének nevezte.

Törökország már a légicsapások megkezdése előtt közvetítői szerepet ajánlott fel Washington és Teherán között. A háborús konfliktus kezdetét követő napokban Erdogan ismételten a diplomáciai megoldás mellett állt ki, egyúttal figyelmeztetett arra, hogy Törökország a nemzetbiztonságát fenyegető minden lépésre reagálni fog.

(MTI nyomán)