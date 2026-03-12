Háború :: 2026. március 12. 06:45 ::

Nem a zsidóktól, hanem Irántól követeli a támadások beszüntetését az ENSZ BT

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatot fogadott el szerdán, amelyben az Irán által az öbölmenti országok és Jordánia elleni támadások "azonnali beszüntetését" követeli, de nem említi az Egyesült Államok és Izrael offenzíváját Irán ellen, amelyet utóbbi támadásaival megtorol.



Fotó: EPA

A határozat elítéli Irán minden "cselekedetét, illetve fenyegetését", amely a Hormuzi-szoros "lezárásával, illetve az ott áthaladó nemzetközi hajózás akadályoztatásával és zavarásával kapcsolatos".

A Bahrein és az Öböl menti Országok Együttműködési Tanácsa többi tagállama (Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Omán és Katar), valamint Jordánia által benyújtott határozattervezetet a BT 15 tagországa közül 13 támogatta, ketten tartózkodtak: Oroszország és Kína.

A határozatot a szavazás előtt az ENSZ 135 tagállama támogatta a Közgyűlésben.

"A nemzetközi közösségnek ez a tömeges támogatása annak kollektív felismerését tükrözi, hogy mekkora veszélyt jelentenek az országaink elleni indokolatlan iráni támadások" - mondta Bahrein ENSZ-nagykövete, Dzsamál er-Ruvajie. "A térség stabilitása és biztonsága létfontosságú a világkereskedelem és az energiabiztonság szempontjából" - tette hozzá.

"Iránnak meg kell hallania a nemzetközi közösségnek és a Biztonsági Tanácsnak ezt az erős üzenetét, és fel kell hagynia a konfliktus kiszélesítésével" - vélte Jérome Bonnafont, Franciaország állandó ENSZ-képviselője.

(MTI)