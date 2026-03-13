Háború :: 2026. március 13. 08:08 ::

Lelőhettek egy amerikai katonai utántöltő repülőgépet Irakban

Nem enyhült a feszültség az éjszaka a Közel-Keleten. Légitámadás érte az iráni Arak városát, iráni rakéták csapódtak be Észak-Izraelben, ahol 33-an megsebesültek. A francia elnök bejelentette hogy meghalt egy francia katona, miután dróntámadás ért egy bázist az iraki Kurdisztán Erbil régiójában. Nyugat-Irakban lezuhant egy amerikai katonai utántöltő repülőgép.

Emmanuel Macron francia elnök péntek hajnalban bejelentette, hogy meghalt egy francia katona, amikor támadás ért egy bázist az iraki Kurdisztán Erbil régiójában. Ő az első francia katona, aki életét vesztette a közel-keleti háborúban. A támadásban több katona is megsérült. Az államfő arra nem tért ki, hogy ki állhat a támadás mögött.

Éjszaka légitámadás érte az egyik legnagyobb közép-iráni várost, Arakot, a fő cél a település külterületén található, közelebbről nem ismertetett létesítmény volt. Áldozatokról egyelőre nem érkezett hír.

Irán az éjszaka rakétákkal lőtte Észak-Izraelt, Zarzir városában lakóépületeket ért találat, 33-an megsebesültek.

Lezuhant egy amerikai katonai utántöltő repülőgép Nyugat-Irakban - jelentette be Washingtonban a közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM). Röviddel később az Irán által támogatott Iraki Iszlám Ellenállás nevű mozgalom közölte, hogy ők lőtték le a KC-135-ös repülőgépet. Egyelőre nincs információ a repülőgépen tartózkodók sorsáról.

A globális energiaellátás szempontjából is különösen fontos Hormuzi-szoros biztonságáról eltérő iráni kijelentések hangzottak el. Irán ENSZ-képviselője szerint országa nem akarja lezárni a vízi utat. Ezzel szemben Modzstaba Hamenei, Irán új legfőbb vezetője csütörtökön felolvasott első hivatalos nyilatkozatában rámutatott: Irán továbbra is blokkolni fogja az olajexportot a Hormuzi-szoroson keresztül. Hameneihez hasonló közleményt tett közzé pénteken az iráni Forradalmi Gárda elithadsereg is.

(MTI)