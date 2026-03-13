Háború :: 2026. március 13. 19:47 ::

Irán engedélyével áthaladhatott a Hormuzi-szoroson egy török hajó

Egy török hajózási vállalkozó tulajdonában lévő hajó Irán engedélyével áthaladt a Hormuzi-szoroson - mondta pénteken török médiumoknak Abdulkadir Uraloglu török szállítási miniszter.

"Át tudtunk juttatni egy hajót, miután megkaptuk az iráni hatóságok engedélyét, mert iráni kikötőt használt" - mondta újságíróknak a miniszter.

Uraloglu hozzátette, hogy "jelenleg egyetlen török zászló alatt közlekedő hajó sincsen a Hormuzi-szorosban, de tizennégy másik török tulajdonban lévő vízijármű rekedt a térségben.

Az Arab-öböl és az Ománi-öböl között húzódó Hormuzi szoros rendkívül fontos stratégiai szerepet játszik az öböl menti országok szénhidrogéntermékeinek szállításában.

Teherán az izraeli és amerikai légicsapásokra megtorlásul a vízi útvonal blokkolására törekszik, így kívánva kárt okozni a világgazdaságnak és nyomást gyakorolni Washingtonra.

A közel-keleti háború kezdete óta 77 hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, elsősorban az (Oroszország elleni szankciók megkerülését szolgáló) "árnyékflotta" hajói - közölte pénteken a Llyod List Intelligence tengerhajózási adatokat kezelő vállalat.

Március 1. óta húsz kereskedelmi hajót, közöttük kilenc kőolajszállító tankert ért támadás, illetve jelentettek incidenst a térségből" a brit UKMTO tengerbiztonsági hivatal szerint. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 16 incidenst erősített meg, közöttük nyolcban kőolajszállító hajók voltak érintettek.

(MTI)