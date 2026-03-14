Trump nemzetközi haditengerészeti együttműködést kezdeményez a Hormuzi-szoros "biztonsága" érdekében

Donald Trump szombaton nemzetközi haditengerészeti együttműködést helyezett kilátásba a Hormuzi-szoros kereskedelmi forgalmának újraindítása érdekében.

Az elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán azt írta, hogy a kőolajszállítási útvonal lezárásában különösen érintett országok csatlakozhatnak a kezdeményezéshez.

"Sok ország - különösen azok, amelyeket érint a Hormuzi-szoros lezárásának kísérlete Irán részéről - hadihajókat küld majd az Egyesült Államokkal összehangolva, hogy a szorost nyitva tartsák, és biztonságát megőrizzék" - fogalmazott Donald Trump.

Az elnök reményét fejezte ki, hogy több más ország mellett Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság is részt vesz majd a tengeri biztonságot célzó műveletben.

Donald Trump kifejtette: annak ellenére, hogy a légicsapások "száz százalékban megsemmisítették az iráni katonai képességeket", Irán még mindig könnyűszerrel képes lehet néhány drónt elindítani, a tengerben aknát elhelyezni, vagy akár kis hatótávolságú rakétát kilőni a tengeri útvonal nyugalmának megzavarására.

Az amerikai elnök egyben közölte, hogy a Hormuzi-szoros hajózhatóságának helyreállítása érdekében tett lépésekkel egy időben az amerikai hadsereg intenzíven folytatja támadásait az iráni partvidék, valamint az iráni hajóállomány ellen (annak ellenére, hogy az elnök azt mondta, megsemmisítették a teljes iráni hadiflottát - a szerk.).

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) szombaton felvételeket tett közzé az Iránhoz tartozó Hárg-sziget ellen pénteken végrehajtott amerikai légitámadásokról. Az Egyesült Államok hadserege Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleménye szerint az amerikai műveletben az apró szigeten 90 célpontot vettek tűz alá: többek között tengeri aknák tárolására szolgáló raktárakat, valamint föld alatti rakétatároló létesítményeket. A közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy a precíziós légicsapásokban az olajipari létesítmények nem károsodtak.

Az Irán dél-nyugati partjaitól mintegy 50 kilométerre fekvő, néhány négyzetkilométer kiterjedésű Hárg-sziget meghatározó Irán kőolajexportja szempontjából, az Irán által eladott kőolaj 90 százaléka ott halad át.

(MTI nyomán)