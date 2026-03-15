Háború, Külföld :: 2026. március 15. 14:27 ::

A "béke elnöke" most már követelődzik, hogy más országok is szálljanak be az Irán elleni háborúba.

Miután az ellene indított háború miatt az ellenséges hajók számára Irán lezárta a Hormuzi-szorost, Donald Trump most azt követeli, hogy azon országok, melyek a szoroson keresztül kapják az olajat, védjék is meg azt – írja a 444.

„A világ azon országainak, amelyek az Hormuzi-szoroson keresztül kapják az olajat, gondoskodniuk kell erről az átjáróról, és mi ebben segíteni fogunk – SOKAT!” – írta ki szombat este a Truth Socialre.

„Az USA együttműködik ezekkel az országokkal, hogy minden gyorsan, zökkenőmentesen és jól menjen. Ennek mindig is csapatmunkának kellett volna lennie, és most az is lesz – ez összehozza a világot a harmónia, a biztonság és az örök béke felé tartó úton!” – hazudta az agresszor amerikai elnök.

Ez a körítés legjobb esetben is megmosolyogtató, hiszen az Egyesült Államok és Izrael előzetesen nem vonta be a háborús tervezésbe a partnereit, sőt, Trump még a bombázások első körei után is gúnyolódott a brit miniszterelnökön, hogy most már ne küldjön hadihajót a térségbe, hiszen már győztek.



Donald Trump Izrael kottájából játszik és háborút szít a Közel-Keleten (fotó: Jim Watson/AFP/Getty Images)

A béke és biztonság felé tartó út során az Egyesült Államok „szét fogja bombázni a partvidéket, és folyamatosan kilövi a vízből az iráni csónakokat és hajókat” – hencegett Trump.

Ahhoz képest, hogy az elnök korábban azt is mondta, hogy megsemmisítették Irán katonai képességének 100 százalékát, egyben azt is állítja, hogy a perzsák még most is könnyen be tudnak vetni különböző fegyvernemeket.

Aztán szombaton már arról írt: reméli, hogy Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság hadihajókat küld a szoroshoz.

Az elsőként idézett poszt nem pontosítja, mely országok katonai részvételét várja el Trump, hiszen számtalan állam kapja a Hormuzi-szoroson keresztül az olajat. De a konkrétan megszólított országok közül eddig senki sem reagált elsöprő lelkesedéssel:

Egyesült Királyság: „Ahogy korábban is elmondtuk, jelenleg szövetségeseinkkel és partnereinkkel tárgyalunk a régióban a hajózás biztonságát garantáló különböző lehetőségekről.”

Kína az ellenségeskedés azonnali beszüntetését szorgalmazza. A washingtoni követség szóvivője nem árulta el, hogy Peking teljesíti-e Trump kérését, de kijelentette, hogy minden félnek felelőssége a stabil és akadálytalan energiaellátás biztosítása, hozzátéve, hogy Kína továbbra is erősíteni fogja a kommunikációt az érintett felekkel.

Japán az Egyesült Államokat legközelebbi szövetségesének tekinti, de még nem reagált hivatalosan Trump felhívására. A külügyminisztérium egyik tisztviselője azt mondta, hogy Japán nem fog azonnal hadihajókat küldeni csak azért, mert Trump ezt kérte.

Franciaország kormány sem adott azonnali választ. A külügyminisztérium azonban cáfolta azokat a híreket, miszerint az ország hadihajókat küldene a Hormuzi-szorosba.

Dél-Koreából nem érkezett azonnali válasz.

(444 nyomán)