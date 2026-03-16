Háború :: 2026. március 16. 14:39 ::

Uniós biztos: az EU nem akar orosz energiát importálni

Az EU határozott, és nem akar orosz energiát importálni - közölte Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa Brüsszelben hétfőn.

A tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően Jorgensen azt mondta: noha Európát jelentősen érinti a gáz és az olaj magas ára a globális piacokon, az Európai Unióban nincs ellátásbiztonsági probléma. Hozzátette: az ukránok, ahogyan csak tudnak, dolgoznak a Barátság kőolajvezeték megjavításán.

Kijelentette: az energiaellátás tekintetében az EU sokkal jobb helyzetben van most, mint volt 2022-ben. Ez a diverzifikált energiaellátásnak, valamint az egyre bővülő megújuló energiastruktúrának köszönhető.

"Mindent meg kell tennünk, hogy még több megújuló energia álljon rendelkezésünkre. Tudjuk ugyanis, hogy két dolog fogja csökkenteni az energiaárakat Európában: még több megújuló energia a lehető leggyorsabban, valamint a jobb összekapcsoltság. Minélt jobb az összekapcsoltság, annál több és annál olcsóbb lesz energia" - fogalmazott.

Kérdésre válaszolva közölte: az EU-tagállamok kitettsége nem jelentős a konfliktussal terhelt közel-keleti régióból érkező gáznak, illetve olajnak, de a globális árak hatással vannak rájuk. Ez felkészülést tesz szükségessé - mondta -, a helyzet ugyanis elmérgesedhet, és az EU-nak azonnali segítséget kell tudnia nyújtania a tagállamoknak.

Karácsony előtt az EU jogszabályt fogadott el, hogy bünteti az orosz gáz beszerzését, és megegyezett az olajbeszerzés szankcionálásában is - emlékeztetett.

"Nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk ehhez az irányhoz. Nem finanszírozhatjuk indirekt módon sem Oroszország illegális és brutális háborúját" - fogalmazott.

Kijelentette: Európa túlzottan sokáig függött az orosz energiától, ami zsarolási pozíciót biztosított Oroszország számára, sőt, lehetővé tette Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy az energiát fegyverként használja az Európai Unióval szemben. Az EU elhatározta, hogy szabadul ebből a helyzetből. Hiba lenne, ha megismételné a múlt hibáit - jelentette ki.

"A jövőben egyetlen molekula energiát sem fogunk importálni Oroszországból" - tette hozzá nyilatkozatában az uniós energiaügyi biztos.

(MTI)