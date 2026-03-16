Háború :: 2026. március 16. 17:40 ::

Két hét alatt 111 libanoni gyermeket mészároltak le a zsidók, orvosi központokat és mentőket is simán lebombáznak

A Libanon elleni izraeli légitámadások két héttel ezelőtti kezdete óta 886-an hatak meg, beleértve azt a 36 embert, akik az elmúlt napban vesztették életüket - közölte a libanoni közegészségügyi minisztérium alá tartozó vészhelyzeti műveleti központ hétfőn.

A közlés szerint a március 2-án kezdődött bombázások sebesültjeinek száma elérte a 2141 főt. Az elmúlt nap során 36 ember sebesült meg. A halálos áldozatok között 111 gyermek, a sebesültek között pedig 332 kiskorú van.

Az elmúlt két hétben több támadás érte az egészségügyi szektort, beleértve az orvosi központokat és a mentőket, ezek további 38 halálos áldozatot követeltek, és 69-en sebesültek meg. Tizenketten egyetlen légicsapásban haltak meg, amelyet Izrael egy dél-libanoni járóbeteg-ellátó központra mért - derül ki a központ közléséből.

Izrael a légitámadásait főként Libanon déli és keleti területeire, valamint Bejrút külvárosaira összpontosítja, bár több támadás ért más területeket, beleértve a főváros központját is.

Jiszráel Kac izraeli "védelmi" miniszter hétfőn bejelentette egy tengeri hadművelet megkezdését Libanon déli részén, amelynek célja "a fenyegetések megszüntetése és a galileaiak, valamint az ország északi részén élők védelme".

(MTI nyomán)