Háború :: 2026. március 16. 18:23 ::

Szóváltás volt a teheráni és a bukaresti külügyminisztérium között a román bázisok amerikai igénybevétele kapcsán

A teheráni külügyminisztérium szerint az Irán elleni katonai agresszióban való részvételnek minősül a román légitámaszpontok amerikai igénybevételének engedélyezése, Bukarest azonban azt mondja, hogy nem vesz részt a konfliktusban, és az Egyesült Államoknak 2006 óta hozzáférést biztosít a romániai katonai bázisok folyamatos használatához.

Andrei Tarnea bukaresti külügyi szóvivő az iráni külügyminisztérium szóvivőjének azon - a bukaresti média által "közvetlen fenyegetésnek" minősített - nyilatkozatára reagált hétfőn, amelyben Romániát külön is nevesítve figyelmeztetett minden országot: ne váljon az irániak elleni agresszió bűnrészesévé.

Eszmail Bagai teheráni szóvivő a nemzetközi jogot sértő, elfogadhatatlan lépésnek nevezte a román parlament múlt heti határozatát, amellyel jóváhagyta amerikai légi utántöltő repülőgépek és egyéb hadi felszerelések ideiglenes romániai állomásoztatását. A bukaresti döntés szerinte foltot ejt Irán és Románia történelmileg hagyományosan baráti kapcsolatán, amire Irán "megfelelő választ" fog adni mind jogi, mind politikai vonatkozásban.

Válaszában a román szóvivő leszögezte: Románia több mint 10 éve rendelkezik rakétavédelmi képességekkel az euroatlanti térségen kívülről érkező fenyegetésekkel szemben. A rendszer szigorúan védelmi jellegű, kizárólag önvédelmi célokra használják, az ENSZ alapokmányával összhangban.

"Románia nem vesz részt a konfliktusban. Elsődleges célunk a feszültség csökkentése, diplomáciai erőfeszítéseink a konfliktus első napja óta erre irányulnak. Ugyanakkor elítéljük Irán teljesen indokolatlan támadásait az öböl térségének államai ellen, és köszönetet mondunk az utóbbiaknak, hogy megvédték az országaikban tartózkodó állampolgárainkat. Felszólítjuk Iránt, hogy vessen véget ezeknek a támadásoknak, amelyek emberi életeket veszélyeztetnek, és a biztonság, valamint a globális gazdaság romlásához vezetnek" - hangsúlyozta a román külügyi szóvivő.

(MTI)