Háború :: 2026. március 16. 19:52 ::

Belga kormányfő: meg kellene egyezni az oroszokkal, ezt az európai vezetők is így gondolják, de nem merik kimondani

Szombaton jelent meg egy interjú a L’Echo belga lapban Bart De Wever belga miniszterelnökkel, aki a lapnak arról beszélt, hogy az Európai Uniónak tárgyalni kellene Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és nem szabadna lemondania az orosz energiáról.



Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

De Wever úgy látja, hogy mivel az EU nem tudja térdre kényszeríteni Oroszországot, ezért az egyetlen megoldás a tárgyalás maradt.

– Mivel nem vagyunk képesek az Ukrajnába küldött fegyverekkel fenyegetni Vlagyimir Putyint, és gazdaságilag sem tudjuk megfojtani az Egyesült Államok támogatása nélkül, csak egyetlen módszer maradt: megállapodást kötni – fogalmazott De Wever, aki úgy látja, hogy gazdaságilag csak akkor lehet megroppantani Oroszországot, ha az Egyesült Államok is száz százalékig elkötelezett lenne emellett.

Ez ugyanakkor a belga miniszterelnök szerint nincs így, sőt, úgy gondolja, hogy a Donald Trump vezette Egyesült Államok nem teljesen az ukránok oldalán áll, és néha úgy tűnik, hogy Vlagyimir Putyinhoz közelebb állnak, mint Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökhöz.

– Felhatalmazás nélkül, hogy Moszkvába menjünk és tárgyaljunk, nem ülhetünk annál a tárgyalóasztalnál, ahol az amerikaiak nyomást gyakorolnának Ukrajnára egy megállapodás elfogadására. És azt már most kijelenthetem, hogy ez egy rossz megállapodás lesz számunkra – véli De Wever. Gondolatát Robert Fico szlovák miniszterelnök is támogatja, ugyanakkor az EU ebben a témában egyáltalán nem egységes: míg Orbán Viktor magyar, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök már korábban felvetette, hogy az EU-nak is tárgyalást kellene folytatnia Oroszországgal, azonban például Lengyelország, a balti államok vagy Friedrich Merz német kancellár ellenzi azt.

– Magánbeszélgetésekben az európai vezetők egyetértenek velem, de senki sem meri ezt hangosan kimondani. Európa érdekében véget kell vetnünk a konfliktusnak, anélkül, hogy naivak lennénk Putyinnal szemben – véli a belga miniszterelnök, aki szerint Európának nem lenne szabad elkövetni a múlt hibáit Oroszországgal kapcsolatosan, emiatt szerinte fontos, hogy Európa fegyverkezzen, és növelje elrettentő erejét a keleti határain.

De Wever szerint normalizálni kellene Európának a kapcsolatait Oroszországgal, és ismét vásárolni orosz energiát – mint fogalmazott, szerinte a józan ész ezt diktálja. Szerinte az EU jelenleg rosszul jár a háború minden elemében, hiszen az Egyesült Államok fegyvereket ad el Ukrajnának, míg Kína hozzáfér az olcsó orosz energiaforrásokhoz, emiatt is érvel a Moszkvával való kapcsolatok rendezése mellett.

Ugyanakkor szerinte ez nem járna azzal, hogy Kijevet magára hagynák: mint fogalmazott, Ukrajnának szuverén államnak kell maradnia, és „be kell fogadni az európai családba”, amik szerinte nem lehetnek alku tárgyai.

(Index nyomán)