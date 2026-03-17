2026. március 17. 06:43

Kanada és négy európai ország óva intette a zsidókat egy nagyszabású libanoni offenzívától

Kanada, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Németország hétfőn közös nyilatkozatban óva intette Izraelt egy nagyszabású libanoni offenzívától.

Mint fogalmaztak, el kell kerülni "egy jelentős izraeli szárazföldi offenzívát" Libanonban, mivel az "pusztító humanitárius következményekkel járhat, és egy elhúzódó konfliktushoz vezethet".

"Ezt el kell kerülni. Már most is mélyen aggasztó a humanitárius helyzet Libanonban, ideértve az emberek tömeges menekülését" - húzták alá a nyilatkozat aláírói, hozzátéve, hogy támogatják a bejrúti vezetésnek az Irán hátszelét élvező Hezbollah síita milícia lefegyverzésére irányuló erőfeszítéseit.

A nyugati országok hangsúlyozták, a Hezbollah azon döntése, hogy az iráni háború kezdete óta csatlakozik a teheráni vezetés Izrael elleni támadásaihoz, veszélyezteti a béke és a biztonság fenntartását a régióban. Elítélték a Hezbollah Izrael elleni támadásait, valamint azokat a támadásokat is, amelyek a civil lakosságot, az egészségügyi személyzetet és az ENSZ libanoni misszióját érték.

Az öt ország ezenkívül megerősítette követelését, miszerint a Hezbollahot le kell fegyverezni.

A libanoni katasztrófavédelem hétfői közlése szerint a közel-keleti konfliktus újabb elmérgesedése nyomán már hozzávetőleg 1 millió 50 ezer belső menekültet regisztráltak Libanonban. Ebből mintegy 130 ezer embert sikerült eddig szükségszállásokon elhelyezni. A bejrúti egészségügyi minisztérium pedig arról számolt be, hogy több mint 880 ember vesztette életét izraeli légicsapásokban.

Az izraeli hadsereg szóvivője hétfőn jelentette be, hogy Izrael szárazföldi hadműveletet indított az utóbbi napokban Dél-Libanonban azzal a céllal, hogy növelje az ütközőövezet mélységét a Hezbollah elleni háborújában, és ezáltal jobban tudja védeni az észak-izraeli lakosokat a síita milícia rakétatámadásaitól.

(MTI)