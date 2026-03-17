2026. március 17. 12:41

A sah Amerikában élő fia szívesen átvenné a hatalmat Iránban

Reza Pahlavi, az utolsó iráni sah Egyesült Államokban élő fia bejelentette, hogy létrehoz egy átmeneti igazságszolgáltatási bizottságot, amelynek élére a 2003-as Nobel-békedíjas Sirin Ebadi kerül.

"Ma büszkén, és azzal a szándékkal, hogy mindannyiótoknak igazságot szolgáltassak, létrehoztam egy bizottságot, amelynek feladata az átmeneti igazságszolgáltatás alapjainak kidolgozása" - írta Pahlavi az X közösségi oldalon lévő fiókjában helyi idő szerint hétfőn.

A 2003-as Nobel-békedíjas, 78 éves Sirin Ebadi ügyvédnő "beleegyezett, hogy elnökként vezesse ezt a bizottságot" - tette hozzá. A bizottság tagja lesz még Iradzs Mesdaghi író, Lejla Bahmani és Afsin Ellian is, akik Reza Pahlavi szerint négy generáció iráni szakértőit képviselik.





This committee includes Shirin Ebadi, Nobel Peace Prize laureate (2003); Dr. Leila Bahmani, professor of law;… Prince Reza Pahlavi, the leader of Iran’s national revolution and the transition period, has established the Committee for Drafting Transitional Justice Regulations.This committee includes Shirin Ebadi, Nobel Peace Prize laureate (2003); Dr. Leila Bahmani, professor of law;… pic.twitter.com/D1aPRj4BxA March 16, 2026

Reza Pahlavi, aki az 1979-es, a monarchiát megdöntő forradalom óta nem tért vissza Iránba, a külföldön működő számos ellenzéki mozgalom egyikének vezetője, és az iráni hatalom bukása esetén alternatívaként lépne fel. A nemzetközi porondra az iráni tiltakozási hullám idején lépett, amely januárban érte el csúcspontját, és amelyet véresen levertek; ez volt az egyik legjelentősebb megmozdulás az iszlám köztársaság kikiáltása óta.

Pahlavi szombaton kijelentette, hogy készen áll az ország vezetésére, "amint az iszlám köztársaság megbukik". Közösségi oldalán arról számolt be, azon dolgozik, hogy Iránban és külföldön élő személyiségeket válasszon ki egy "átmeneti rendszer" részévé. "Alkalmas személyeket azonosítottunk és értékeltünk az országon belül és kívül egyaránt, akik az átmeneti rendszer különböző területeit irányíthatják" - állította. Azt is írta, hogy az átmeneti rendszer az ő vezetése alatt készen áll majd arra, hogy átvegye az ország irányítását, amint az iszlám köztársaság megbukik, és a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsa a rendet, a biztonságot, a szabadságot, valamint megteremtse a feltételeket Irán (gazdaságának) fellendítéséhez és felvirágzásához.

Pahlavinak eddig nem sikerült elnyernie Donald Trump amerikai elnök támogatását, aki soha nem találkozott vele hivatalosan, és több alkalommal is kifejezte kétségét azzal kapcsolatban, hogy képes-e irányítani Iránt. "A sah fiáról beszélnek (...), de ő már nagyon régóta nem járt ott (Iránban)" - nyilatkozta nemrég Trump.

(MTI nyomán)