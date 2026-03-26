Háború :: 2026. március 26. 10:47 ::

Támadás ért egy török tartályhajót a Fekete-tengeren

Orosz olajat szállító török tartályhajót ért támadás a Fekete-tengeren csütörtökre virradóra a török közlekedési miniszter közlése szerint.

Abdulkadir Uraloglu a 24 TV magántelevíziónak adott nyilatkozatában azt mondta, a támadást feltehetően tengeri drónnal követték el, a cél pedig kifejezetten a hajó gépháza volt.

A tárcavezető elmondta azt is, hogy a hajó egy orosz kikötőből indult, arról azonban nem tett említést, hogy a támadás török területi vizeken történt-e.

A legénység mind a 27 tagja biztonságban van - közölte.

Arról is tájékoztatott, hogy az ügyben vizsgálat indult, hozzátéve, vannak arra utaló jelek, hogy a támadásnak köze van az ukrajnai háborúhoz.

Török sajtóforrások szerint az incidens legkevesebb 30 kilométerre történt a Boszporusz északi bejáratától, a szóban forgó hajó pedig a török céghez tartozó, Sierra Leone-i zászló alatt közlekedő Altura volt.

Az NTV török televízió úgy tudja, a Besiktas török vállalat tulajdonában lévő tartályhajó Novorosszijszk kikötőjéből indult, és körülbelül egymillió hordó nyersolajat szállított.

A tavalyi év végén Ukrajna több, az orosz - a Moszkva elleni szankciók megkerülésére használt - árnyékflottához tartozó hajó ellen intézett támadást a Fekete-tengeren, Törökország kizárólagos gazdasági övezetén belül, Recep Tayyip Erdogan török elnök pedig akkor az "aggasztó incidensek" leállítását sürgette.

(MTI)